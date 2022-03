Rusi stanovili cenu za mier. Kremeľ chce Ukrajinu mimo blokov aj Krym

Agentúre Reuters to v pondelok povedal ruský prezidentský hovorca Dmitrij Peskov. Vyhlásil, že Moskva je pripravená boje zastaviť vo chvíli, keď Ukrajina tieto požiadavky splní.

„Mali by (Ukrajinci) prijať dodatky k ústave, na základe ktorých by Ukrajina odmietla všetky ambície na vstup do akéhokoľvek boku. Tiež sme hovorili o tom, že by mali uznať Krym ako súčasť ruského územia a uznať Doneck a Luhansk (Doneckú a Luhanskú ľudovú) republiku) ako nezávislé štáty,“ vypočítal Peskov.

Podľa Reuters ide zatiaľ o najjasnejšie formulovaný zoznam požiadaviek Moskvy od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára. Peskov načrtol body vo chvíli, keď sa ruská a ukrajinská delegácia pripravujú na tretie kolo rokovaní.

Moskva svoje požiadavky podľa Peskova Kyjevu už oznámila. „Bolo im to povedané a všetko to môže byť behom chvíle zastavené,“ citovala prezidentského hovorcu agentúra Reuters.

„Naozaj teraz završujeme demilitarizáciu Ukrajiny. Hlavné je, aby Ukrajina zastavila svoje vojenské aktivity,“ vyhlásil aj Peskov.