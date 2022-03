Je očividné, že Putin už teraz vyťahuje jadrovú kartu, tvrdí expert

„Ak to bude vyzerať tak, že Charkov, Odesu či Kyjev sa Rusi budú usilovať zrovnať so zemou, na Západ sa bude zvyšovať tlak, že by mal nejakým spôsobom reagovať. Máme na stole len zlé a horšie scenáre a môže za to iba ruský prezident Vladimir Putin,“ povedal pre Pravdu český expert na medzinárodné vzťahy a zakladateľa Global Arena Research Institute Michal Kořan.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa sťažoval, že NATO dostatočne nepomáha jeho krajine. Požaduje najmä vytvorenie bezletovej zóny. K tomuto vojenskému aspektu sa ešte dostaneme, ale najprv sa opýtam, či je niečo, čo vám v tejto chvíli chýba v reakciu Západu na vojnu, ktorú Rusko rozpútalo proti Ukrajine?

To, čo robíme, je takmer maximum možného. Určite by som šiel ešte ďalej vo finančných sankciách a zameral sa na banky. Už teraz nemá až 70 percent ruskej ropy odbyt. Argument, že potrebujeme, aby fungovali banky, ktoré budú riešiť transakcie súvisiace s energiami, preto nie je až taký silný. Samozrejme, plyn je iná kategória. Ale aj tak si myslím, že je možné rozšíriť bankové sankcie. Niektoré opatrenia by sme mali vynucovať rýchlejšie a tvrdšie. Takže sa dá povedať, že so sankciami sa dá ísť ešte ďalej. Ale veľmi ma prekvapilo, že Západ postupoval tak rýchlo a jednotne.

Ako vnímate vojenskú pomoc?

Neviem, akú má Ukrajina kapacitu, čo sa týka prijímania zbraní, a je tu aj logistický aspekt. Môžeme si však položiť otázku, či Kyjevu dodávať sofistikovanejšie zbraňové systémy a v akom počte. Narážame však na problémy, ako ich k Ukrajincom dostať, a že sa môže stať, že ich získajú Rusi. Nehovorím, že takého systémy by sme Kyjevu nemali dodávať, ale musíme to dobre premyslieť.

Pred niekoľkými týždňami, teda ešte pred začiatkom vojny, Pravda zverejnila váš komentár, v ktorom ste hovorili o potrebe zavedenia niektorých sankcií. Spomínali ste boj so strategickou korupciou, aj to, ako sa zamerať na ruských oligarchov a odstrihnúť ich od Putinovho režimu. Naplnilo sa to, o čom ste písali?

Vtedy som o to len tak sníval. Okrem iného som v tom článku spomínal dva argumenty. Jedným bolo, že by sme sa mali usilovať preťať väzby medzi oligarchami a režimom. Mám dojem, že sa to už trochu deje. Napríklad Roman Abramovič chce predať svoj futbalový klub Chelsea. Zvyšuje to povedomie o tom, čo na Západe ruské peniaze napáchali. A s tým súvisí druhá strana mince. Z väzieb na Putina ťažili aj ľudia na Západe. Otázne je, ako ich budú tieto sankcie bolieť. Robíme veľké a správne kroky. Teraz však ide o to, aby sme to vydržali. Samozrejme, o ďalšom vývoji sa dá hovoriť len teoreticky. Nevieme, čo sa stane. Už však počúvam názory, že keby sa Putin stiahol, mali by sme odvolať sankcie. Podľa toho, čo sa bude diať, budú pred nami ešte stáť veľmi náročné rozhodnutia a udržať dlhodobú jednotu nebude jednoduché.

Od čoho to môže závisieť?

Nechcem vyznieť nejako skepticky, ale bez ohľadu na to, ako to dopadne, do jedného či dvoch rokov naše jednota do istej miery povolí. Je to prirodzené. Nebudeme mať dlhodobo všetci rovnaký názor na to, čo sa deje. Ale sú mechanizmy, ktoré sme teraz prijali a mali by tu už zostať navždy. Napríklad to, ako pôjdeme po ľuďoch, ktorí budú využívať zisky zo špinavých peňazí. Toto je potrebné dostať do našich zákonov, aby sme tieto nástroje mali k dispozícii do budúcnosti. Ak by sme v prípade pozitívnejšieho vývoja mali prípadne niektoré sankcie uvoľniť, mali by to byť tie, ktoré bolia viac aj nás. Napríklad v oblasti dodávok plynu. Menej, čo sa týka ropy. Skôr vieme zaplatiť vyššiu cenu za benzín. Horšie je to, keď budeme musieť obmedzovať vykurovanie a priemyselnú výrobu pre nedostatok plynu, s čím môže súvisieť aj elektrina. Ale poviem to tak, že síce sa o týchto veciach môžeme hypoteticky baviť, ale osobne si nemyslím, že situácia sa zlepší.

Čiže deeskalácia je najmenej pravdepodobný scenár?

Podľa mňa je to tak. Hrozí scenár čečenského Grozného či sýrskeho Aleppa, teda barbarské bombardovanie miest. Ak sa takýto vývoj bude napĺňať, Západ bude musieť riešiť, čo ďalej. Putin zatiaľ nemá dôvod ustupovať. Aj keby sa ho podarilo zatlačiť do kúta tak, že by Ukrajinci dokázali zastaviť ruský postup. Lenže potom sa môže stať, že si Putin vymyslí zámienku o útočiacom Západe a niekde použije taktickú jadrovú zbraň. Pokladám to za pravdepodobnejší scenár ako to, že by sa v istom momente rozhodol stiahnuť a pokúsil sa zachrániť si tvár. Viem si to predstaviť len v prípade, že by Rusko sankcie tak zaboleli, že by šéfa Kremľa zásadne oslabili a možno by to dospelo až k nejakému vnútornému prevratu.

Čo si teda myslíte o návrhu, aby NATO nad Ukrajinou vytvorilo bezletovú zónu? Je možné chápať Zelenského, že ju požaduje. Bola by to však veľká eskalácia a pravdepodobne by to Západ a Rusko priblížilo ku konfliktu a až k jadrovej vojne ====.

Neviem si predstaviť, čo iné by Rusko mohlo na Ukrajine zastaviť. Zelenskyj má v tomto pravdu. Západ však bezletovú zónu zatiaľ odmieta. Z toho vyplýva, že má informácie, alebo to vyčítal zo správania Putina, že ruský prezident je ochotný rozpútať jadrový konflikt. A to nikto nechce riskovať. No ak to bude vyzerať tak, že Charkov, Odesu či Kyjev sa Rusi budú usilovať zrovnať so zemou, na Západ sa bude zvyšovať tlak, že by mal nejakým spôsobom reagovať. Máme na stole len zlé a horšie scenáre a môže za to iba Putin. A naozaj sa začínam báť, že možnosť nejakej obmedzenej jadrovej konfrontácie je realistická. Rusko na Ukrajine zaútočilo na atómové zariadenie. Je očividné, že Putin je už teraz ochotný vyťahovať jadrovú kartu. A absolútne nikto nemôže zaručiť, že ju nepoužije. Dokonca aj keby NATO bezletovú zónu nevytvorilo. Tým nechcem povedať, že by sme na nej mali okamžite začať pracovať. Je však dôležité vidieť, že Putin je ochotný rozpútať jadrovú vojnu aj bez pričinenie Severoatlantickej aliancie.