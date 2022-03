Poľské migy na Ukrajinu? Poľsko sa do toho nehrnie

Británia by podporila Poľsko, ak by poskytlo svoje staršie stíhačky sovietskej konštrukcie Ukrajine; Varšava by sa však takýmto rozhodnutím mohla dostať do priameho konfliktu s Moskvou, povedal britský minister obrany Ben Wallace na stanici Sky News.

O možnosti darovať Kyjevu poľskej stíhačky MiG-29, za ktoré by potom Poľsko dostalo od USA stroje F-16, hovoril cez víkend šéf americkej diplomacie Antony Blinken, Varšava však taký úmysel poprela.

„Podporoval by som Poliakov a akékoľvek rozhodnutie, ktoré urobí,“ povedal Wallace. Dodal, že Británia nemôže Ukrajincom poskytnúť svoje stíhačky, pretože ich ukrajinská armáda nevie prevádzkovať. „Chránili by sme Poľsko, pomohli by sme im v čomkoľvek, čo by potrebovali,“ do­dal.

„Poľsko ale chápe, že rozhodnutia, ktoré urobia, nielen pomôžu Ukrajine (…), ale mohli by ho dostať pod priamu paľbu z krajín, ako je Rusko alebo Bielorusko,“ poznamenal britský minister. Británia zatiaľ Ukrajine zaslala obranné zbrane a ďalšiu vojenskú a humanitárnu pomoc.

O poskytnutie bojových lietadiel opakovane žiada ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Strojmi MiG-29, ktoré má aj ukrajinská armáda, disponuje okrem Poľska aj Slovensko a Bulharsko. Varšava má však k dispozícii aj americké stíhačky F-16.

Blinken cez víkend povedal, že USA sa „veľmi aktívne“ zaoberajú plánom, podľa ktorého by Američania prípadne darované migy nahradili Poľsku stíhačkami F-16. Kancelária poľského premiéra však čoskoro oznámila, že o takom zámere neuvažuje. Poľský spravodajský web Onet.pl minulý týždeň uviedol, že by darované stíhačky museli byť Ukrajine poskytnuté v rámci pomoci od Európskej únie či NATO, pretože poľská bezpečnosť vyžaduje, aby to bolo medzinárodné gesto.

Wallace tiež povedal, že ruská invázia sa z pohľadu Moskvy nevyvíja príliš dobre a najviac padlých je podľa neho medzi ruskými vojakmi, ktorých „zradili otrasní vodcovia, strašné vedenie a plány“. Otázkou zostáva, či Moskva veľké straty verejne prizná, dodal.

Rusko je podľa jeho názoru v konflikte stále zúfalejšie a čelí „skutočným logistickým problémom“, najmä pokiaľ ide o desiatky kilometrov dlhý konvoj, ktorý sa už pred mnohými dňami zastavil severne od Kyjeva.