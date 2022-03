USA a Británia končia s dovozom ruskej ropy

Tento krok urobili kvôli ruskej invázii na Ukrajinu. Biden povedal, že USA chápu, že mnoho amerických spojencov nebude schopných urobiť to isté. Upozornil tiež, že rozhodnutie bude mať vplyv aj v Spojených štátoch a že ceny pohonných hmôt naďalej porastú.

Obrana slobody niečo stojí

„Nebudeme sa podieľať na dotovaní Putinovej vojny,“ povedal šéf Bieleho domu. Biden tiež upozornil, že rozhodnutie bude mať vplyv aj v Spojených štátoch a že ceny pohonných hmôt naďalej porastú. „Dal som jasne najavo, že obrana slobody niečo stojí a niečo stojí aj v Spojených štátoch,“ uviedol Biden.

Dodal, že to chápe ako jeho Demokratická strana, tak aj republikáni a že urobí všetko pre to, aby pre Američanov zmiernil dopady „Putinovho zdražovania“. Už teraz je v Spojených štátoch najvyššia inflácia za 40 rokov.

Ceny ropy kvôli očakávaniu, že USA zakážu dovoz ropy z Ruska, výrazne vzrástli na 128 dolárov za barel. Zemný plyn sa z Ruska do Spojených štátov nedováža.

Londýn zvažuje stopku aj pre plyn

Británia rovnako postupne ukončí dovoz ruskej ropy a to do konca roku 2022, oznámil dnes britský minister obchodu a energetiky Kwasi Kwarteng. Firmy majú do konca roka čas prejsť na iné zdroje, s prechodom im podľa ministra vláda pomôže.

Londýn bude rokovať s ostatnými dodávateľmi, aby nahradili chýbajúcu ropu z Ruska. Podľa ministra Kwartenga zvažuje aj ukončenie dovozu ruského zemného plynu.

Čítajte viac ONLINE: Rusi podľa Ukrajincov ostreľovali humanitárne koridory. Evakuácia civilistov pokračuje

„Prechodné obdobie poskytne trhu, podnikom a dodávateľským reťazcom viac ako dostatok času na nahradenie ruského dovozu,“ uviedol Kwarteng na twitteri. Firmy by podľa ministra mali zabezpečiť, aby zákaz nepocítili spotrebitelia. Ruská ropa v súčasnosti pokrýva osem percent dopytu v Británii, ruský plyn štyri percentá, dodal minister.

„Británia je významným producentom ropy a ropných produktov, navyše má značné zásoby. Okrem Ruska pochádza prevažná väčšina nášho dovozu od spoľahlivých partnerov, ako sú USA, Holandsko a Perzský záliv. V tomto roku s nimi budeme spolupracovať na zabezpečení ďalších dodávok,“ napísal Kwarteng.