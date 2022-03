Zet. Rusi našli vojnový symbol v písmene, ktoré azbuka nepozná

Malí pacienti a zdravotníci, čo sa o nich starajú, vyšli na dvor a z výšky ich odfotografoval dron, keď zo svojich postáv vytvorili písmeno v tvare Z. Odohralo sa to v Kazani, v ruskom meste na ľavom brehu rieky Volgy. „Akcie sa zúčastnili naši pacienti a všetci členovia pracovného kolektívu. Dokopy 60 ľudí," napísal na svojej webovej stránke hospic, v ktorom žijú deti s leukémiou. Išlo o prejav súhlasu s ruskou inváziou na Ukrajine.

Písmeno Z symbolizuje u Rusov intervenciu. Začali ho používať ruskí vojaci na ukrajinskom území na označenie svojich tankov a ďalších obrnených vozidiel a čoskoro sa udomácnilo v samotnom Rusku. Podobne sa na tankoch objavuje aj písmeno V.

V čom spočíva symbolika Z?

Vojenskí pozorovatelia si všimli Z necelý týždeň pred ruským vpádom na Ukrajinu. Ruskí vojaci si ho namaľovali na svoje stroje na všetkých miestach, odkiaľ potom zaútočili. „Analytici to prvýkrát zbadali 19. februára. Medzi západnými expertmi to viedlo k rozsiahlym špekuláciám o tom, čo toto písmeno znamená," poznamenal denník Guardian. Záhadne pôsobí o to viac, že azbuka túto podobu „zet" nepozná: píše sa totiž З, vyzerá ako číslica tri.

Vojenskí experti sa zhodujú, že písmeno Z v prvom rade slúži ruskej armáde, aby dokázala rozpoznať vlastné sily a omylom nezabila svojich vojakov, pretože Ukrajinci používajú veľa vojenskej techniky rovnakej výroby.

V čom však spočíva symbolika Z? Za „pobedu“? Za víťazstvo? Západ ako smer postupu ruskej armády? Alebo písmeno vybrali preto, že sa podobá na tri číslice v roku 2022? Prípadne ide o tajuplný odkaz ukrajinskému prezidentovi, že je hlavným terčom? Písmeno Z ako prvé písmeno priezviska Volodymyra Zelenského?

Bodku za špekuláciami, čo oficiálne znamená veľké písmeno, dalo konečne pred pár dňami ruské ministerstvo obrany, keď na Twitteri zverejnilo čiernobielu fotografiu z roku 1945. Sú na nej vojaci, ktorí pochodovali na Červenom námestí v roku 1945 po porážke Hitlerovho Nemecka. Pod nimi je čierno-oranžová stužka v tvare Z, pri ktorej je napísané „Za pobedu".

Rusi opantaní „zetkom" zašli už tak ďaleko, že sa začali predávať tričká s týmto veľkým písmenom a motoristi si ho lepia na sklo auta. Na tričkách nad Z je napísané #svojich neopúšťame (čiže ruských vojakov, ktorí napadli Ukrajinu).

Do kampane sa zapájajú aj politici. Napríklad poslankyňa Maria Butinová nahrala video, ktoré umiestnila na sociálnu sieť: „Pokračujte v práci, bratia. Sme s vami. Navždy," odkázala ruským vojakom na Ukrajine predtým, ako položila svoje dámske sako na stôl a napísala naň Z.

Premenovať oblasť

Kamil Galejev, výskumník na voľnej nohe a bývalý expert Wilsonovho strediska v USA, tvrdí, že písmeno Z sa stalo súčasťou propagandy. „Tento symbol vynájdený len pred niekoľkými dňami sa stal symbolom novej ruskej ideológie a národnej identity," napísal na Twitteri. Svedčí o tom aj to, že „zetko" na klope saka podobne ako Butinová začali používať reportéri ruskej štátnej televíznej stanice Rossija-24. Písmeno Z na hrudi môže vyjsť veľmi draho ruského gymnastu Ivana Kuljaka. Mal ho na sebe počas medailového ceremoniálu na Svetovom pohári v Dauhe. Broznový medailista v súťaži na bradlách pobúril Medzinárodnú gymnastickú federáciu (FIG) o to viac, že po jeho boku stál Ukrajinec Iľja Kovtun (získal zlato). (FIG) obvinila Kuljaka z podpory ruskej invázie, jeho prípadom sa bude zaoberať disciplinárka komisia.

Gubernátor Kemerovskej oblasti Sergej Civiľov je dokonca posadnutý „zetkom" až tak, že je odhodlaný presadiť premenovanie tohto regiónu. Chce, aby sa po novom nazýval KuZbas. (Súvisí to s tým, že Kuznecká panva označovaná ako Kuzbas sa nachádza v Kemerovskej oblasti.)

Propaganda „zet" sa napríklad objavila aj v jednej fabrike. Na internete sa objavilo video s mladými ľuďmi, ktorí sú snímaní tak, aby vyzerali, že sú v dave. „Sú vo vstupnej hale továrne, majú oblečené čierne tričká s písmenom Z a tancujú pod ruskými vlajkami," opísal nahrávku denník New York Times.

„Zet" využili aj ruskí demonštranti proti vojne. Samozrejme, že úplne v opačnom zmysle. „Začem?" Načo? Toto slovo v azbuke mali nakreslené na transparentoch počas protestu, ktorý polícia rozohnala, pričom účastníkov zatýkala.

<AF>Vytvorenie písmena Z v areáli hospicu v Kazani, kde žijú deti choré na leukémiu. #FOTO: ANGELA-VAVILOVA.RU