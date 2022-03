Černobyľ je bez prúdu a odmlčal sa, úrady sa obávajú úniku radiácie

Černobyľská jadrová elektráreň je bez elektrického prúdu, čo by mohlo viesť k úniku radiácie, pretože bez elektriny nemožno zaistiť chladenie spotrebovaného jadrového paliva. Oznámila to dnes štátna spoločnosť Enerhoatom, ktorá spravuje štyri funkčné ukrajinské jadrové elektrárne.

Elektráreň obsadili nedlho po začatí invázie na Ukrajinu ruskí vojaci.

Ukrajinská energetická spoločnosť Ukrenerho uviedla, že prácu na obnovenie dodávok elektrickej energie znemožňujú pokračujúce boje. Situáciu ďalej sleduje a sľubuje, že o prípadných zmenách situácie bude informovať.

Bez vody, jedla či liekov

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) oznámila, že stratila spojenie so systémami, ktoré monitorujú bezpečnostnú situáciu v tejto odstavenej elektrárni. Generálny riaditeľ MAAE Rafael Mariano Grossi tiež uviedol, že pre bezpečné riadenie Černobyľu je čoraz naliehavejšie a dôležitejšie vystriedať približne 210 technických pracovníkov a strážcov, ktorí tam pracujú od prevzatia kontroly ruskými silami.

Grossi opakovane zdôraznil, že personál obsluhujúci jadrové zariadenia musí mať možnosť oddychovať a pracovať v pravidelných zmenách, pričom uviedol, že je to kľúčové pre celkovú jadrovú bezpečnosť. Personál v Černobyle údajne má iba obmedzený prístup k jedlu, vode a liekom.

„Som hlboko znepokojený zložitou a stresovou situáciou, ktorej čelí personál jadrovej elektrárne v Černobyle, a možnými rizikami, ktoré to so sebou prináša pre jadrovú bezpečnosť. Vyzývam sily, ktoré majú účinnú kontrolu nad miestom, aby urýchlene uľahčili bezpečnú rotáciu tamojšieho personálu,“ povedal Grossi a vyjadril svoju pripravenosť vycestovať do jadrovej elektrárne v Černobyle aj ďalších takýchto zariadení na Ukrajine.

Šéfka českého úradu pre jadrovú bezpečnosť Dana Drábová dnes ráno na twitteri k tomu uviedla, že napriek strate on-line prenosu dát a stále ťažšiemu zaisteniu komunikácie s personálom v Černobyle a Záporožskej jadrovej elektrárni je stále dosť údajov o radiačnej situácii na celom území Ukrajiny a v susedných krajinách a nič neukazuje na zhoršenie.