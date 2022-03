Poľsko a USA sa handrkovali o migy, skončilo sa to fiaskom. Prečo?

Viceprezidentka USA Kamala Harris po prílete lietadlom Air Force Two na varšavské letisko, 9. marca 2022.

Americké ministerstvo obrany v stredu zavrhlo akékoľvek plány poskytnúť Ukrajine stíhacie lietadlá MiG-29, povedal jeho hovorca John Kirby. Išlo by podľa neho o „vysoko riskantný krok“, ktorý by zároveň výrazne nezlepšil kapacitu ukrajinského letectva.

Varšava v utorok oznámila, že je ochotná bojové lietadlá dodať na americkú základňu v Nemecku, načo by bola prostredníctvom NATO odovzdaná ukrajinskej armáde. USA však návrh zjavne zaskočil a Pentagon ho odmietol s tým, že vzbudzuje značné obavy celého NATO. Washington teraz hľadá nové možnosti, ako poskytnúť ukrajinskej armáde bojujúcej proti ruskej invázii ďalšou technikou, ako sú napríklad systémy protileteckej obrany.

Kirby povedal, že americké tajné služby dospeli k záveru, že prípadné odovzdanie stíhacích lietadiel MiG-29 Ukrajine by mohlo vyvolať „významnú“ reakciu Ruska. Šéf Pentagonu Lloyd Austin v stredu hovoril so svojím poľským náprotivkom Mariuszom Blaszczakom a povedal mu, aký názor majú Spojené štáty na vec. Poďakoval mu za ochotu, ktorú Poľsko prejavilo. Jeho premiér Matuesz Morawiecki predtým zopakoval, že o prípadnom dodaní stíhačiek na Ukrajinu by muselo rozhodnúť celé NATO.

Nejasnosti okolo plánu, ktoré v utorok vzbudilo poľské oznámenie aj chladné prijatie z americkej strany, sú podľa agentúry AP vzácnym verejným nesúladom medzi členmi NATO. Aliancia sa snaží podporovať ukrajinskú armádu a zároveň sa nedostať do širšieho konfliktu s Ruskom, ktoré susednej krajine 24. februára napadlo.

O možnosti poskytnutia poľských stíhačiek Ukrajine sa hovorilo niekoľko dní, šéf americkej diplomacie Antony Blinken cez víkend vyhlásil, že ak by sa tak Varšava rozhodla, pomohol by Washington posilniť poľské letectvo americkými strojmi F-16. USA sa však podľa pozorovateľov zjavne zdráhali zaslanie poľských strojov na Ukrajinu oficiálne podporiť alebo sa na ňom priamo podieľať.

Michal Baranowski, riaditeľ varšavskej pobočky think tanku German Marshall Fund agentúre AP povedal, že poľskú stranu zaskočilo to, že Blinken o migy požiadal verejne. „Bolo to považované za nátlak zo strany Spojených štátov na Varšavu. A preto zareagovala tak, že sa loptu snažil vrátiť na americkú stranu ihriska,“ uviedol Baranowski. Dodal, že „o všetkom sa malo rokovať za zatvorenými dverami“.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu možnosť zaslania poľských stíhačiek Ukrajine cez Američanov označil za „veľmi nežiaduci a potenciálne nebezpečný scenár“. Rusko predtým varovalo, že podporu ukrajinských vzdušných síl treťou stranou by považovalo za jej zapojenie do konfliktu.

Poľsko v utorok večer ponúklo, že svoje stroje MiG-29 pošle na americkú základňu Ramstein v Nemecku. Ako by sa následne dostali na Ukrajinu, nebolo jasné. Bezprostredne po oznámení Varšavy tiež nebolo jasné, ako sa k návrhu stavia Washington. Z následného vyjadrenia námestníčky šéfa americkej diplomacie Victorie Nulandovej vyplývalo, že USA poľská iniciatíva zaskočila.

„Z toho, čo viem, s nami svoj plán na dodanie lietadiel vopred nekonzultovali,“ uviedla na adresu Poliakov Nulandová.