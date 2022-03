Heger: Európa by mala skončiť s ruskými energiami

Slovensko jednoznačne podporuje čo najrýchlejšia odpojenie sa od ruských energií. Pred summitom Európskej únie vo francúzskom Versailles to povedal slovenský premiér Eduard Heger.

"Podporujeme energetickú nezávislosť Európy od ruských zdrojov. Momentálne ešte nemáme konkrétne prepočty. Vieme, že 40 percent plynu v Európe pochádza z Ruska. Niektoré krajiny sú však na ruskom plyne a rope závislejšie ako iné. V priebehu dní však musíme vedieť, ako sme na tom,“ uviedol Heger.

EÚ už na Moskvu uvalila tvrdé sankcie za vojnu proti Ukrajine, ktorá sa začala 24. februára. Ak by sa však únie rozhodla, že skončí ruskými energiami, bol by to pre Kremeľ asi najväčší ekonomický úder. Nedá sa však vylúčiť, že Moskva by sa sama mohla energeticky odstrihnúť od únie, keďže už tým pohrozila.

Ekonomické dopady energetických sankcií sú podľa Hegera zvládnuteľné. "Nie je to tak, že teraz z Ruska nakupujeme lacný plyn,“ pripomenul Heger. Premiér tvrdí, že chce Slovensko odstrihnúť aj od závislosti od ruského jadrového paliva.

Viaceré krajiny EÚ, ako sú Nemecko či Holandsko, už naznačili, že nepodporujú radikálne kroky v súvislosti s uvalením sankcií na ruské energie. Argumentujú, že by to poškodili ich ekonomiky.