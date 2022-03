Harrisová ocenila Poliakov za prijatie takmer 1,5 milióna ukrajinských utečencov

Harrisová to povedala na stretnutí s poľským premiérom Mateuszom Morawieckým a niekoľko hodín po tom, čo americká Snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona o obrovskom federálnom rozpočte, ktorý zahŕňa aj finančnú pomoc pre Ukrajinu a spojencov. Legislatíva obsahuje sumu 6,8 miliardy dolárov na starostlivosť o utečencov a ďalšiu ekonomickú pomoc.

Za dva týždne ušlo cez hranice Ukrajiny pred vojnou viac ako 2,3 milióna ľudí. V aktualizovanej bilancii to uviedla Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Najviac utečencov zamierilo práve do Poľska a to 1,43 milióna osôb, informovala dnes na twitteri poľská pohraničná stráž.

Najväčšia kríza od vojny

Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) spôsobila vojna na Ukrajine najrýchlejšie eskalujúcu utečeneckú krízu v Európe od konca druhej svetovej vojny. Pri migračnej kríze v roku 2015, keď do Európy vo veľkom mierili utečenci z vojnou zmietanej Sýrie, dorazilo za celý rok asi 1,3 milióna migrantov.

„Sledujem alebo čítam o práci bežných ľudí, ktorí robia neobyčajné veci, a preto vám prinášam poďakovanie od amerického ľudu,“ povedala Harrisová.

Harrisová sa na návšteve Poľska stretla aj s prezidentom Andrzejom Dudom.

Viceprezidentka Harrisová sa má počas návštevy vo Varšave stretnúť tiež s kanadským premiérom Justinom Trudeauom. Kanadský líder je v posledných dňoch v Európe na schôdzkach so spojencami, venovaných Ukrajine.