NYT: Ruská invázia sa spomalila, skaza ale narastá

Vojna na Ukrajine vstupuje do tretieho týždňa, ruský postup zostáva pomalý, avšak deštrukcia zároveň narastá, keďže Rusi cielene útočia na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru pomocou rakiet dlhého doletu.

Vo štvrtok to napísal americký denník The New York Times (NYT).

NYT pripomenul, že podľa amerického Pentagónu Rusko od začiatku invázie vypálilo na ukrajinské ciele už viac ako 700 rakiet.

„Takmer všetky rakety, ktoré boli odpálené buď z Ukrajiny, alebo mimo Ukrajiny, boli namierené na miesta vo východnej časti krajiny,“ povedal hovorca Pentagónu John Kirby na stredajšom tlačovom brífingu.

„Ak by ste nakreslili čiaru od Kyjeva do Odesy, tak takmer všetky tieto (ruské) údery sa odohrávajú východne od tejto úsečky,“ spresnil Kirby.

Západní vojenskí analytici podľa NYT tvrdia, že ruské sily sa stále pripravujú na obnovenie útokov na hlavné mesto Kyjev. Úsilie ukrajinských síl sa sústreďuje na to, aby zabránili Rusom v postupe na metropolu.

„Ruské sily pravdepodobne začali s obnovenými útočnými operáciami pri Kyjeve a pokračujú v obkľúčení mesta na západe, avšak zatiaľ nedosiahli veľký pokrok,“ uvádza sa v najnovšom hodnotení Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), z ktorého citoval NYT.