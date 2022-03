Lavrov útok na pôrodnicu v Mariupole potvrdil, ruský diplomat hovorí o „fake news“

Lavrov povedal, že stredajší atak bol v skutočnosti útokom na „vojenskú základňu nacionalistov“.

„Túto pôrodnicu už dávno obsadil (ukrajinský pluk) Azov a ďalší radikáli. Vyhnali rodiace ženy, zdravotné sestry a všeobecný personál. Bola to základňa ultraradikálneho práporu Azov,“ povedal Lavrov.

Zábery z Mariupolu ale dokazujú niečo iné. Na fotografiách je vidno tehotné ženy, mnohé aj zranené, ako opúšťajú zničenú nemocnicu.

Ruský útok si vyžiadal tri obete vrátane 6-ročného dieťaťa a 17 zranených.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu obvinil Rusko z vojnových zločinov po tom, ako ruská armáda zbombardovala nemocnicu v Mariupole aj napriek dohode o humanitárnych koridoroch, aby ľudia mohli odísť z obliehaného mes­ta.

Diplomat hovorí o „fake news“

Námestník ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij vo štvrtok uviedol, že správa o útoku na nemocnicu je nepravdivá. Objekt podľa neho používali vojaci. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Takto sa rodia falošné správy. V našom vyhlásení zo 7. marca sme varovali, že túto nemocnicu radikáli zmenili na vojenský objekt. Je veľmi znepokojujúce, že OSN šíri tieto informácie bez overenia,“ uviedol Poľanskij na sociálnej sieti Twitter.

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová podporila výzvy na medzinárodné vyšetrovanie vojnových zločinov Ruska v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu, kde okrem iného bombarduje civilistov. Počas návštevy Poľska politička vyjadrila pohoršenie nad bombardovaním pôrodnice v Mariupole. „Absolútne by sa malo konať vyšetrovanie a všetci by sme to mali sledovať,“ vyjadrila sa Harrisová. Viceprezidentka síce hovorila o „zverstvách“ ruských síl, priamo však Rusko z vojnových zločinov neobvinila, uvádza agentúra AP.

Poľský prezident Andrzej Duda sa na spoločnej konferencii v tejto súvislosti vyjadril, že „je absolútne očividné, že Rusi páchajú na Ukrajine vojnové zločiny“.

Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval Rusko, aby ukončilo krviprelievanie. „Útok na nemocnicu v Mariupole je strašný. Civilisti platia najvyššiu cenu za vojnu, ktorá s nimi nemá nič spoločné. Toto nezmyselné násilie sa musí zastaviť,“ uviedol Guterres.

Borrell: Ohavný zločin

Šéf európskej diplomacie Josep Borrell odsúdil Rusko za bombardovanie nemocnice s pôrodnicou v Mariupole a apeloval na Moskvu, aby umožnila priviezť do obliehaného mesta pomoc pre jeho obyvateľov.

„Ruské ostreľovanie pôrodnice je ohavný vojnový zločin. Nálety na obytné štvrte a blokovanie prístupu konvojov s humanitárnou pomocou zo strany ruských síl musí okamžite prestať,“ napísal Borrell v príspevku na Twitteri, pričom vyzval Rusko na umožnenie bezpečného odchodu civilistov z oblasti bojov.