ONLINE: Obria ruská kolóna sa rozptýlila. Lídri EÚ nesľúbili členstvo Kyjevu

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už šestnásty deň

Obria ruská kolóna pri Kyjeve mení svoje pozície

Lídri EÚ nesľúbili priame a rýchle členstvo Ukrajine

5:55 Ruské sily vo štvrtok ostreľovali jadrový výskumný inštitút v Charkove, uviedol poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko. Ostreľovanie vyvolalo požiar, ktorý sa hasičom podarilo uhasiť. K zmenám radiácie podľa kancelárie prezidenta nedošlo. Informuje o tom agentúra AP. Strela podľa Heraščenka zasiahla budovu, kde sa nachádza zariadenie, ktoré by mohlo v prípade poškodenia uvoľniť radiáciu. Podľa prezidentskej kancelárie k žiadnym zmenám v prirodzenej radiácii nedošlo.

Podľa ukrajinského parlamentu bol terčom ostreľovania Charkovský Inštitút fyziky a technológie, kde sa nachádza experimentálny jadrový reaktor, a horelo v priľahlej ubytovni. Boje v blízkosti inštitútu pokračujú, uviedol parlament. Ruské sily sa od začiatku invázie zmocnili Záporožskej jadrovej elektrárne a úložiska jadrového odpadu pri odstavenej jadrovej elektrárni v Černobyle, čo vyvoláva obavy o bezpečnosť ukrajinských jadrových zariadení.

5:32 Bezpečnostná rada OSN sa v piatok na žiadosť Ruska urýchlene zíde v súvislosti s údajným vývojom biologických zbraní na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Rusko vo štvrtok obvinilo Spojené štáty z financovania výskumu vývoja biologických zbraní na Ukrajine, ktorá od 24. februára čelí ruskej vojenskej invázii.

Washington aj Kyjev popreli existenciu laboratórií určených na výrobu biologických zbraní na Ukrajine, pričom podľa Spojených štátov sú tieto obvinenia znakom toho, že Moskva by mohla zbrane čoskoro použiť sama.

Podľa stanice BBC ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým vo videopríhovore uviedol: „Údajne pripravujeme chemický útok… To ma naozaj znepokojuje, pretože sme boli opakovane presvedčení, že ak chcete poznať plány Ruska, pozrite sa, z čoho Rusko obviňuje ostatných… Rozhodli ste sa uskutočniť ‚dechemizáciu‘ Ukrajiny? Pomocou čpavku? Pomocou fosforu? Čo ste pre nás ešte pripravili? V mojej krajine neboli vyvinuté žiadne chemické ani žiadne iné zbrane hromadného ničenia.“

5:05 Prezidenti a premiéri krajín Európskej únie v piatok nad ránom ukončili prvý deň summitu vo francúzskom Versailles, kde pohrozili Rusku prijatím ďalších sankcií kvôli pokračujúcej invázii na Ukrajinu. V spoločnom tiež prisľúbili posilnenie väzieb s Kyjevom, nevyjadrili sa však k ukrajinskej žiadosti o urýchlené prijatie do radov bloku, na ktoré majú členské krajiny rozdielne pohľady.

AFP konštatovala, že hoci ruská invázia na Ukrajinu viedla k nárastu podpory ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, lídri EÚ využili rozhovory na to, aby zopakovali, že rýchla cesta k členstvu nie je možná. „Nič také ako rýchla cesta neexistuje,“ povedal holandský premiér Mark Rutte. „Chcem sa zamerať na to, čo môžeme urobiť pre Volodymyra Zelenského dnes večer, zajtra, vstup Ukrajiny do EÚ je niečo dlhodobé, ak vôbec,“ dodal.

„Sme rozhodnutí ešte viac zvýšiť náš tlak na Rusko a Bielorusko,“ zhodli sa šéfovia štátov, ktorí znovu odsúdili ruskú agresiu a vyzvali na jej ukončenie. Zároveň ocenili, že Medzinárodný trestný súd začal vyšetrovanie možných vojnových zločinov, ktoré podľa nich musia byť potrestané.

Summit tiež vyjadril obdiv Ukrajincom, ktorí „odvážne bránia svoju vlasť a naše spoločné hodnoty“. Lídri sa však nezhodli na rýchlej ceste Ukrajiny k členstvu v EÚ, o ktoré vojnou postihnutá krajina požiadala minulý týždeň. Zatiaľ čo štáty východného krídla únie väčšinou urýchlené prijatie Ukrajiny podporujú, západoeurópske krajiny sú skeptickejšie a upozorňujú na obvykle dlhé roky trvajúci proces. Vyhlásenie uvádza, že Ukrajina patrí do „našej európskej rodiny“ a že s ňou EÚ ďalej posilní spoločné väzby a prehĺbi partnerstvo, žiadny záväzok či časový horizont pre jej prijatie ale nestanovuje.

Summit prisľúbil ďalšiu politickú, finančnú, materiálnu a humanitárnu pomoc Ukrajine. Lídri sa zaviazali tiež k prijímaniu ďalších ľudí utekajúcich pred vojnou ak finančnej podpore štátov, do ktorých najviac z nich mieria. Z Ukrajiny zatiaľ ušlo viac ako 1,5 milióna ľudí, najviac z nich do Poľska. Európska komisia odhaduje, že by do EÚ mohlo prísť až osem miliónov utečencov.

Šéfovia štátov by sa počas summitu mali zhodnúť aj na separátnej Versaillskej deklarácii. V nej chcú sľúbiť odbúranie závislosti na ruskom plyne či zvýšenie výdavkov na obranu.

5:00 Mohutný ruský vojenský konvoj, ktorý bol naposledy severozápadne od Kyjeva pri letisku Hostomel, sa podľa satelitných snímok zhotovených vo štvrtok prevažne rozptýlil a preskupil. S odkazom na fotografie súkromnej americkej spoločnosti Maxar Technologies o tom informuje agentúra Reuters.

Maxar Technologies uviedla, že zachytili pohyb obrnených vozidiel v obciach v blízkosti letiska. Z fotografií je podľa spoločnosti tiež zrejmé, že sa severnejšia časť ruskej kolóny preskupila v blízkosti obce Lubjanka a blízko sa nachádzajú húfnice v palebnej pozícii. Niektoré z vojenských vozidiel sa presunuli do blízkych lesov a miest.

Kolóna sa presúva do blízkych oblastí, čo môže signalizovať obnovený tlak na ukrajinskú metropolu, uviedla v piatok stanica BBC. Časti konvoja, ktorý bol naposledy videný severozápadne od letiska Antonov, sa presunuli do pozícií v okolitých mestách. Snímky tiež ukazujú, že ďalšie časti konvoja na severe zaujali delostrelecké pozície pri obci Lubianka. Ruské sily sa za posledných 24 hodín posunuli o päť kilometrov bližšie ku Kyjevu.

Začiatkom marca spoločnosť Maxar Technologies uviedla, že kolóna ruských vojenských vozidiel mieriacich na ukrajinské hlavné mesto Kyjev meria až 64 kilometrov. Podľa USA sa však kolóna v podstate zastavila kvôli problémom so zásobovaním palivom a jedlom. Ukrajinská armáda na kolónu podľa amerických činiteľov tiež odpaľovala protitankové strely.