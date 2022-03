Kyjev šokuje: Rusi zaútočili na Bielorusko, chystajú aj falošný útok na Černobyľ

Ruské lietadlo zaútočilo z Ukrajiny na bieloruskú dedinu, uviedlo veliteľstvo ukrajinskej armády. Podľa neho ide o cielenú provokáciu, ktorá má vtiahnuť Minsk do vojny na Ukrajine.

Ukrajinské úrady podľa armády dostali informáciu, že ruské lietadlá odštartovali z letiska v Bielorusku, vnikli do ukrajinského vzdušného priestoru, odkiaľ zaútočili na pohraničnú bieloruskú obec Kopani. „Je to provokácia. Cieľom je zatiahnuť ozbrojené sily Bieloruskej republiky do vojny s Ukrajinou,“ uviedlo na facebooku ukrajinské armádne veliteľstvo.

K útoku došlo v čase, keď sa v Moskve stretli Vladimir Putin a jeho bieloruský náprotivok Alexandr Lukašenko.

Útok na Cernobyľ?

Ukrajinská vojenská rozviedka tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin nariadil prípravu teroristického útoku na odstavenú jadrovú elektráreň v Černobyle a chce z neho obviniť Ukrajinu. Informovali o tom ukrajinské médiá. Moskva správu zatiaľ nekomentovala.

Elektráreň, ktorá bola v roku 1986 dejiskom bezprecedentnej jadrovej katastrofy, v súčasnej dobe ovládajú ruské invázne jednotky. Ukrajinský regulačný úrad v piatok oznámil, že zariadenie je naďalej bez pravidelnej dodávky elektrického prúdu. Rusko vo štvrtok tvrdilo, že táto dodávka bola obnovená. Elektrický prúd je potrebný na ochladzovanie jadrového paliva, ktoré sa v černobyľskom areáli stále nachádza.

Ruské sily sa podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky snažia vyrobiť falošné dôkazy, ktoré majú imitovať účasť ukrajinskej armády na černobyľskej havárii a potvrdiť ruskú verziu, píše agentúra Interfax-Ukrajina.

„Pri letisku Antonov v Hostomeli boli videné ruské chladiarenské vozidlá, ktoré zbierali telá mŕtvych ukrajinských obrancov. Existuje možnosť, že budú vydávané za zabitých sabotérov v černobyľskej zóne,“ uviedla ukrajinská tajná služba.

Rusko podľa nej nedosiahlo vytúžený výsledok pozemnou vojenskou operáciou ani priamymi vyjednávaniami. „Putin je teda pripravený uchýliť sa k jadrovému vydieraniu svetového spoločenstva kvôli ústupkom v podpore Ukrajiny,“ dodala rozviedka.

„Okupanti odmietli umožniť ukrajinským opravárom prístup do závodu. Na pokyn (bieloruského vodcu) Alexandra Lukašenka tam vstúpili aj ‚bieloruskí špecialisti‘. Medzi nimi pod rúškom jadrových pracovníkov vstupujú (do zariadenia) aj ruskí sabotéri, ktorí chcú zorganizovať teroristický útok,“ varuje tajná služba, ktorá pripomenula skoršie správy ukrajinských úradov o ruských útokoch na Záporožskú jadrovú elektráreň a jadrový výskumný inštitút v Charkove.