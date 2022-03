Šéf Roskosmosu pohrozil pádom ISS, pokiaľ Západ nezruší sankcie proti Rusku

Jeho výzva je adresovaná partnerským agentúram v USA, Kanade a Európe – NASA, CSA a ESA. Rogozin povedal, že prevádzka ruských lodí využívaných na zásobovanie ISS bude sankciami narušená. Ovplyvní to podľa neho aj ruský segment ISS, ktorý koriguje pohyb stanice po obežnej dráhe.

„Môže to skončiť pádom (ISS) do mora alebo na zem. ISS váži 500 ton,“ vyhlásil Rogozin. Na mape sveta ukázal, kam by prípadne stanica mohla spadnúť, a vyhlásil, že Rusko je z veľkej časti v bezpečí. „Ale obyvatelia ostatných krajín, najmä krajín riadených vojnovými psami (západnými politikmi), by sa mali nad cenou sankcií proti Roskosmosu zamyslieť,“ povedal Rogozin.

Šéf Roskosmosu hrozil problémami vo vzťahu k ISS hneď po začatí ruskej invázie na Ukrajinu a vyhlásení prvých sankcií. Upozornil, že ISS drží na obežnej dráhe iba motory ruských lodí, ktoré pravidelne vyrovnávajú pokles trajektórie stanice.

Roskosmos tiež ohlásil prerušenie spolupráce s európskymi partnermi na vesmírnych štartoch z kozmodrómu Kourou na francúzskej Guiane. Rusko tento kozmodróm využíva po dohode s Európskou kozmickou agentúrou (ESA) na vynášanie rôzneho nákladu do vesmíru, ruského aj pre iných zákazníkov.

Americká vesmírna agentúra NASA začala zvažovať, ako by mohla udržiavať ISS na obežnej dráhe bez ruskej pomoci.

ISS je rozdelená na ruskú a americkú sekciu. USA zastavili v roku 2011 program raketoplánov a doprava Američanov na stanicu a z nej závisela na ruských raketách. To skončilo v roku 2020 po zapojení rakiet spoločnosti SpaceX.

Ruskí kozmonauti sú stále vo výcvikovom centre v Houstone a na ISS je teraz Američan Mark Vande Hei. Drží rekord v dĺžke pobytu na ISS, ktorý má ukončiť za tri týždne. Počíta sa s tým, že sa vrátia spolu s dvoma ruskými kozmonautmi v ruskej lodi Sojuz a pristanú v Kazachstane. NASA oznámila, že zatiaľ sa neplánuje žiadna zmena. Rogozin ale 26. februára zverejnil video, v ktorom pohrozil, že Rusko nechá Vande Heie vo vesmíre a odpojí ruský segment od ISS.