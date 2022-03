Poradca Bieleho domu: Ak Rusko vystrelí na krajiny NATO, odpovieme plnou silou

Obavy z možného zasiahnutia štátov aliancie zvýšil mohutný ruský útok na vojenskú základňu v ukrajinskom meste Javoriv, ktoré sa nachádza len zhruba dvadsať kilometrov od poľských hraníc. Zahynulo pri ňom najmenej 35 ľudí a ďalších 134 utrpelo zranenie.

Štáty NATO sa zatiaľ odmietajú priamo zapojiť do vojny na Ukrajine, hoci len zriadením bezletovej zóny nad krajinou, kde pred vojnou žilo 44 miliónov obyvateľov. Bezletovú zónu opakovane požaduje Kyjev. Zároveň členovia aliancie ale varovali, že pokiaľ by sa niekto z nich stal terčom útoku, budú naň reagovať všetci spoločne.

Sullivan tiež uviedol, že Washington varoval Moskvu pred možným použitím chemických zbraní. Ak by Rusko nasadilo zbrane hromadného ničenia, bola by to podľa neho „ďalšia šokujúca hranica“, ktorú by prezident Vladimir Putin prekročil.