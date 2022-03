Požiadalo Rusko Peking o pomoc? USA Čínu varovali, nech to nerobí

Prioritou Číny je zabrániť tomu, aby sa situácia na Ukrajine vymkla spod kontroly, uviedlo v nedeľu čínske veľvyslanectvo v Spojených štátoch. USA Čínu varovali, aby nepomáhala Rusku pri ekonomických sankciách, inak na to doplatí tiež.

Urobilo tak v reakcii na správy v niektorých médiách, podľa ktorých Moskva požiadala Peking o vojenské vybavenie po tom, čo podnikla inváziu do susednej krajiny.

„O tom som nikdy nepočul,“ reagoval na tieto informácie podľa agentúry Reuters hovorca ambasády. „Súčasná situácia na Ukrajine je skutočne znepokojujúca,“ uviedol hovorca Liou Pcheng-jü. „Vysokou prioritou je teraz zabrániť tomu, aby sa napätá situácia vyhrotila alebo dokonca vymkla spod kontroly,“ dodal.

Americké denníky Financial Times a The Washington Post s odkazom na amerických činiteľov v nedeľu napísali, že Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu žiada Čínu o vojenské vybavenie a ďalšiu pomoc. Zdroje oboch denníkov nerozviedli, akú vojenskú pomoc Rusko žiada. Neuviedli ani, ako Čína na požiadavky svojho suseda reaguje.

Ďalší predstavitelia USA denníku Financial Times oznámili, že Rusku sa míňajú niektorá zbrojná výbava. Podľa denníka The New York Times Moskva kvôli sankciám Západu Peking požiadala aj o hospodársku po­moc.

USA varovali Čínu

O ukrajinskej kríze majú v pondelok v Ríme rokovať bezpečnostný poradca Bieleho domu Jake Sullivan a vysoko postavený čínsky diplomat Jang Ťie-čch'. Sullivan už Čínu varoval, aby Moskve nepomáhala v obchádzaní sankcií. Podľa zdrojov agentúry Reuters Sullivan zdôrazní ekonomické tresty, ktorým bude Peking čeliť, pokiaľ bude Rusku pomáhať v jeho vojne na Ukrajine. Sullivan bude varovať pred izoláciou, ktorej by Čína mohla globálne čeliť, pokiaľ bude naďalej podporovať Rusko, povedal Reuters bez ďalších podrobností jeden z nemenovaných amerických predstaviteľov.

Sullivan v nedeľu spravodajskej televízii CNN povedal, že Washington pozorne sleduje, do akej miery Peking poskytuje hospodársku alebo materiálnu pomoc Rusku. „Nedovolíme, aby sa to rozbehlo a nedovolíme, aby Rusko získalo záchranu od týchto ekonomických sankcií zo strany akejkoľvek krajiny kdekoľvek na svete,“ povedal bezpečnostný poradca.