Rusko by podporilo presun sídla OSN z USA do inej, neutrálnejšej krajiny

Rusko podporuje myšlienku presunúť newyorské sídlo OSN zo Spojených štátov do inej, neutrálnejšej krajiny.

Je podľa neho však nerealistické, aby s tým všetci členovia organizácie súhlasili, napísala dnes agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na riaditeľa odboru medzinárodných vzťahov ministerstva zahraničia Pjotra Iljičeva.

„O presune sídla OSN do neutrálnej krajiny zmýšľame pozitívne. Takýto krok by odstránil zbytočné napätie zo zložitých procesov hľadania kolektívnych odpovedí na svetové výzvy,“ povedal Iľjičev.

Úradník zároveň pripomenul, že podľa dohody americkej vlády s OSN z roku 1947 môže o presune z New Yorku rozhodnúť len organizácia sama. Presun by bol navyše finančne nákladný aj vzhľadom na to, že bola v roku 2014 v sídle dokončená významná rekonštrukcia.

Rusko kvôli invázii na Ukrajinu z minulého mesiaca čelí zo strany Západu bezprecedentnému objemu sankcií. Spojené štáty v rámci opatrení na prelome februára a marca vypovedali z krajiny 12 pracovníkov ruskej stálej misie pri OSN. Vyvíjali podľa Washingtonu aktivity odporujúce ich diplomatickému statusu.