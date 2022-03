Poľský analytik: Vojna zmenila všetko, ale NATO nechce konflikt s Ruskom

Vnímate nedeľňajší ruský útok na ukrajinskú základňu pri meste Javoriv neďaleko poľských hraníc, pri ktorom zahynulo najmenej 35 ľudí, ako signál, že Moskva eskaluje vojnu?

Vyzerá to tak, že to bol zatiaľ jeden z najväčších raketových útokov od začiatku vojny. Správy najprv hovorili o ôsmich strelách, ale podľa všetkého ich bolo viac ako 30. Ale keby ich bolo aj menej, stále by to bol jeden z najväčších raketových útokov v konflikte. Okrem toho sa doposiaľ naozaj nebojovalo tak blízko hraníc s NATO, respektíve s Poľskom, od ktorého je základňa vzdušnou čiarou vzdialená iba 25 kilometrov. Takže to vyzerá tak, že Rusko rozširuje zónu aktívnych bojov. Západná Ukrajina zatiaľ konflikt až tak nepocítila. Ruské jednotky sa smerom k nej zásadne nepohli, hoci najmä na začiatku vojny sme boli svedkami niekoľkých útokov zo vzduchu pri mestách ako Žytomyr, Ivano-Frankivsk alebo Luck.

Ako na to bude reagovať Poľsko?

Ak sa na Ukrajine niečo deje napríklad pri Ľvove, pre mnohých Poliakov je to do istej miery emocionálna záležitosť. Je to pre nich región, ktorý vnímajú ako domovinu. Historicky bola časť západnej Ukrajiny súčasťou Poľska. Ľudia sa boja toho, čo sa v tejto oblasti môže stať. Na druhej strane poľskí predstavitelia na útok reagovali pomerne opatrne. Varšava nehovorí o nejakej veľkej eskalácii. Mám pocit, že očakávala, že niečo podobné sa môže stať. Môžeme povedať, že ak sa na to pozrieme z ruského vojenského pohľadu, útok dáva zmysel. V istom momente sa invázia bude musieť zamerať aj na západ, keď je jej cieľom rozdrviť nezávislosť Ukrajiny a oslabiť jej ozbrojené sily. Ako som však už povedal, Poľsko na útok reagovalo zdržanlivo. Či už hľadiska vyhlásení politických lídrov, alebo z pohľadu toho, čo v krajine robí NATO.

Myslíte si, že Rusi mohli krátko pred útokom informovať alianciu, že sa niečo stane?

Neviem. A nechcem o tom špekulovať. V tejto chvíli je veľmi náročné vyhodnotiť, nakoľko NATO a Rusko z vojenského hľadiska komunikujú. Nevieme, či funguje nejaká aktívna snaha, aby sme sa dokázali vyhnúť konfliktu. Nedokážem povedať, či sa niekto s niekým rozpráva. Zaujímavé je, že ak by ste v čase útoku sledovali verejné letecké zdroje, videli by ste, že aliancia nebola v oblasti nejako aktívna. Samozrejme, otvorené zdroje nám neprezradia všetko, najmä nie v čase vojny. Ale mám také maličké podozrenie, že možno Rusi využili situáciu, keď sa NATO až tak pozorne nedívalo.

Špekuluje sa o tom, že na základni v Javorive boli zahraniční bojovníci. Okrem toho je Poľsko v podstate jediná krajina, cez ktorú prúdia na Ukrajinu zbrane. Bol útok istým odkazom z Ruska?

Z môjho pohľadu je úplne jasné, že Moskva chcela zaútočiť na vojenský objekt, ktorý je dôležitý pre spoluprácu NATO a Ukrajiny. Dlhé roky v Javorive ukrajinské jednotky cvičili s pomocou aliančných krajín, ako sú Británia, Kanada, USA, ale aj Poľsko. Máte pravdu, že je to vojenský objekt, ktorý je najbližšie k trasám, po ktorých prichádzajú na Ukrajinu zbrane. Ale nevieme, či na základni v Javorive nejaké boli. Rusi si však mohli myslieť, že sa tam niečo deje. A možno to tak aj bolo. Ale nepredpokladám, že by Ukrajinci toho mali príliš veľa na jednom mieste. Bolo by to veľké riziko. No útok bol určite od Rusov krutým signálom Ukrajine, Poľsku a NATO, že môžu byť ochotní zasiahnuť prichádzajúce vojenskú dodávky zo Západu, a že môžu aj sťažiť pomoc pre ukrajinských utečencov. V súvislosti s tým už aliancia urobila niektoré kroky. Pre niekoľkými dňami Američania presunuli do Poľska ďalšie batérie protiraketového systému Patriot. Prakticky 24 hodín denne situáciu sledujú vzdušné patroly a nasadená je aj technika, aby NATO videlo a počulo, čo sa deje. A to je signál z našej strany Rusom, že sa na nich pozeráme. Hovoríme im tým, že by ani len nemali rozmýšľať, že by sa o niečo proti NATO chceli pokúsiť. Aliancia jasne odkazuje Moskve, že v prípade akéhokoľvek útoku na jej územie bude nasledovať masívna reakcia. Je dôležité to takto signalizovať. No faktom je, že NATO nechce zájsť ďalej. Invázia Ruska proti Ukrajine zmenila všetko okrem jednej veci. Aliancia nie je ochotná pustiť sa do horúcej vojny s Ruskom.

Čo by sa však stalo, keby sa jedna z rakiet vystrelených na Javoriv pokazila a zasiahla by poľské územie?

Realita je taká, že Poľsko nemá práve nejaké veľké možnosti, ako by sa mohlo v takejto situácii brániť. Keby k takému útoku došlo naozaj len omylom, možno by aj Rusko komunikovalo s NATO, aby zabránilo nejakej reakcii. V prípade, že by raketu vypálilo zámerne, z hľadiska aliancie by nastúpili konzultácie, aktivácia článku 5 o kolektívnej obrane a rozhodnutie, čo ďalej. Ak by to bola len jedna raketa a nič by nepoukazovalo na to, že Rusko pripravuje veľkú inváziu, neznamená to, že NATO by začalo okamžite strieľať na ruské ciele. Ako som povedal, aliancia nemá chuť pustiť sa do vojny s Moskvou.