Zelenského poradca: Vojna sa skončí najneskôr v máji, keď sa Rusko vysilí

Vojna na Ukrajine by sa pravdepodobne mohla skončiť do začiatku mája, keď Rusku dôjdu zdroje na ďalšie útoky.

V pondelok neskoro večer to vo videu, ktoré zverejnili viaceré ukrajinské médiá, povedal Olexij Arestovyč, poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uviedla agentúra Reuters.

Presné načasovanie konca vojenskej invázie zo strany Moskvy bude podľa Arestovyča závisieť od toho, koľko zdrojov je ochotný Kremeľ do tejto ofenzívy nasadiť.

„Myslím si, že nie neskôr ako v máji, začiatkom mája, by sme mali mať mierovú dohodu. Možno omnoho skôr, uvidí sa, hovorím o najneskorších možných dátumoch,“ uviedol Arestovyč.

Pokračoval, že v súčasnej situácii podľa neho buď dôjde k veľmi rýchlemu uzavretiu mierovej dohody – v rámci týždňa či dvoch – vrátane stiahnutia vojsk alebo bude nasledovať druhý pokus Ruska s pomocou napríklad bojovníkov zo Sýrie. V tomto prípade, ak ich Ukrajina porazí, by mohla byť dohoda o mieri podľa Arestovyča na stole v polovici až koncom apríla.

„Absolútne šialený“ scenár by mohol zahŕňať to, že Moskva vyšle do bojov nových brancov len po mesačnom výcviku, povedal.

Hoci Ukrajina nástojí na úplnom stiahnutí ruských vojakov zo svojho územia, malé taktické zrážky by mohli pokračovať ešte aj rok po uzavretí mieru, domnieva sa poradca ukrajinského lídra.

Reuters pripomína, že doterajšie mierové rokovania medzi Kyjevom a Moskvou – na ktorých sa Arestovyč osobne nezúčastňuje – dosiaľ nepriniesli významné výsledky okrem dohody o vytvorení humanitárnych koridorov na evakuáciu civilistov z ostreľovaných mi­est.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok neskoro večer prostredníctvom videa uviedol, že mierové rokovania medzi Kyjevom a Moskvou budú pokračovať v utorok po tom, čo ich v priebehu pondelka prerušili. Ako ohlásil predtým Zelenského poradca Mychajlo Podoľak, išlo o technickú prestávku.

Zelenskyj priblížil, že dostal informácie, že rokovania ukrajinskej delegácie s ruskou stranou prebiehali „celkom dobre“. „Uvidíme však. Pokračovať budú zajtra,“ dodal.

Ako ďalej povedal, o úsilí ukončiť vojnu s Ruskom „spravodlivým mierom“ hovoril aj s izraelským premiérom Naftalim Bennettom.

Pondelkové rokovania prebiehali virtuálne a nie za osobnej účasti vyjednávačov, ako tomu bolo počas predošlých troch kôl rozhovorov. Ukrajinskí vyjednávači sa tak v súčasnosti nachádzajú v Kyjeve, pričom stretnutia sa uskutočnili na bieloruských hraniciach.