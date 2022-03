ONLINE: Rusi sa zasekli. Strely lietajú, ale armáda stojí

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už dvadsiaty deň

Ukrajincom sa darí narúšať zásobovanie ruských vojakov zväčšiť mapa, útok, poľské hranice mier-ukrajine-2 Video: Čo je NATO a komu pomáha. NATO – čo to je, čomu slúži a ako pomáha Video vzniklo v spolupráci s Mall.tv. .

5:47 Vojna na Ukrajine by sa pravdepodobne mohla skončiť do začiatku mája, keď Rusku dôjdu zdroje na ďalšie útoky. „Myslím si, že nie neskôr ako v máji, začiatkom mája, by sme mali mať mierovú dohodu. Možno omnoho skôr, uvidí sa, hovorím o najneskorších možných dátumoch,“ uviedol Olexij Arestovyč, poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Presné načasovanie konca vojenskej invázie zo strany Moskvy bude podľa Arestovyča závisieť od toho, koľko zdrojov je ochotný Kremeľ do tejto ofenzívy nasadiť.

Čítajte viac Zelenského poradca: Vojna sa skončí najneskôr v máji, keď sa Rusko vysilí

5:45 Ukrajinskej armáde sa darí narúšať zásobovanie ruských vojenských operácií na Ukrajine a postup ruských jednotiek naďalej viazne takmer na všetkých frontoch. Takto médiám popísal vývoj vojny nemenovaný vysokopostavený činiteľ pri najnovšom brífingu amerického ministerstva obrany. Tvrdil tiež, že nedeľný ruský útok na základňu v západoukrajinskom meste Javoriv neznemožnil Západu dodávať zbrane ukrajinskej armáde.

Ruská armáda v posledných dňoch pokračuje v ostreľovaní cieľov naprieč Ukrajinou, avšak nedarí sa jej obsadzovať väčšie mestá. Analytici v minulých dňoch varovali pred možným útokom na Kyjev, ktorý sa podľa všetkého Rusi snažia obkľúčiť, ani pondelok – 19. deň vojny – však takúto operáciu nepriniesol. Ruské jednotky sú na západ aj na východ od metropoly, pre tvrdý ukrajinský odpor sa ale v posledných dňoch výrazne nepribližovali, tvrdí Washington.

Podľa pondelkového brífingu Pentagonu takmer všetky ruské snahy na Ukrajine „zostávajú zaseknuté“. Ruské sily pri Kyjeve, vrátane medializovaného konvoja na severozápad od mesta, podľa týchto tvrdení počas víkendu nikam znateľne nepokročili. Kolóna 50 až 60 ruských vozidiel medzitým mierila na mesto Izyum juhovýchodne od Charkova, dodal podľa BBC nemenovaný americký činiteľ.

Moskva už podľa neho na Ukrajinu poslala všetkých takmer 200-tisíc vojakov, ktorých v týždňoch pred inváziou zhromaždila blízko ukrajinských hraníc. Ukrajinci podľa tohto činiteľa brzdia ich postup aj tým, že „efektívne zasiahli ruské logistické a podporné schopnosti“. Predstaviteľ Pentagonu tiež uviedol, že Rusko ani po takmer troch týždňoch bojov a 900 odpaloch rakiet nedokázalo získať nadvládu nad ukrajinským vzdušným priestorom.

Ruské rakety v nedeľu dopadli aj na vojenskú základňu v Javorive neďaleko hraníc Ukrajiny s Poľskom, pričom zničili budovy a podľa ukrajinskej strany zabili najmenej 35 ľudí. Podľa Pentagonu však udalosť neovplyvní snahy Washintonu a jeho spojencov dodávať Ukrajine zbrane. Americké ministerstvo obrany prostredníctvom nemenovaného činiteľa oznámilo, že disponuje rôznymi trasami na doručovanie vojenského materiálu do ukrajinských rúk a že cez základňu v Javorive táto pomoc neprúdi.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že útok na uvedenú základňu zlikvidoval približne 180 zahraničných žoldnierov a množstvo zahraničných zbraní. Hovorca ukrajinskej vlády tvrdenie o žoldnieroch poprel a americký činiteľ v pondelok dodal, že na mieste raketového úderu neboli žiadni americkí vojaci, externí spolupracovníci armády ani civilní pracovníci vlády USA.