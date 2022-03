ONLINE: NATO chce mať na východe viac vojakov a zbraní proti ruskej hrozbe

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už dvadsiaty prvý deň

Rusko oznámilo odchod z Rady Európy, následne ho aj vylúčili

V utorok evakuovali z obliehaných miest 29-tisíc ľudí

3:00 Európa stojí Ukrajine po boku, ubezpečil v Kyjeve po rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským predseda českej vlády Petr Fiala. Do ukrajinskej metropoly, ktorú sa snažia obkľúčiť ruské jednotky, dorazil v utorok vlakom spolu so svojím poľským náprotivkom Mateuszom Morawieckým a slovinským predsedom vlády Janezom Janšom, ktorí sa vyjadrili za vstup Ukrajiny do EÚ. Slovenský premiér Eduard Heger do Kyjeva necestoval. Podľa úradu vlády mu to bezpečnostné zložky neodporúčali.

2:06 O dlhodobom posilnení východného krídla Severoatlantickej aliancie v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu budú v stredu hovoriť ministri obrany členských krajín NATO. Mimoriadnu schôdzku v Bruseli venujú aj ďalšej možnej pomoci Ukrajine, ktorá však nebude zahŕňať Kyjevom žiadané zriadenie bezletovej zóny či dodávku stíhačiek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý na výraznejšiu pomoc svojej krajine opakovane apeluje, v stredu na diaľku prehovorí k členom amerického Kongresu.

Podľa generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga by po rýchlom krátkodobom navýšení počtu vojakov vo východných členských krajinách mali ministri poveriť vojenských expertov vytvorením stratégie pre dlhodobejšiu odolnosť voči ruskej hrozbe. Šéf aliancie v utorok predznamenal, že by mohla zahŕňať nové stále oddiely, zvýšenie počtu lietadiel a lodí pravidelne operujúcich v oblasti blízko ukrajinských hraníc či v Čiernom mori alebo nové protivzdušné a protiraketové systémy. Plán by mal schváliť júnový summit NATO v Madride.

Do diania okolo stupňujúcej sa ruskej agresie sa v stredu zapoja aj americkí zákonodarcovia, ku ktorým prostredníctvom videoprejavu prehovorí ukrajinský prezident. Okrem toho majú pokračovať rozhovory ukrajinských a ruských vyjednávačov. Člen ukrajinskej delegácie Mychajlo Podoljak sa v utorok vyjadril, že rokovania sú ťažké, ale určite existuje priestor na kompromis.

Turecký minister zahraničia Mevlüt Çavuşoglu, ktorého členská krajina NATO podľa niektorých kritických hlasov umožňuje Rusku obchádzať západné sankcie, má v Moskve rokovať so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom.

1:30 Z obliehaných ukrajinských miest v utorok bolo humanitárnymi koridormi evakuovaných približne 29-tisíc ľudí. Povedala to ukrajinská vláda. Najmenej 20 000 ľudí odišlo v súkromných automobiloch z juhokrajinského Mariupolu. V pondelok sa takto v 160 vozidlách z mesta evakuovalo 300 civilistov, ktorí dorazili do Záporožia. V Mariupole, ktorý je dlhodobo vystavený intenzívnemu ruskému ostreľovaniu, trpia státisíce ľudí nedostatkom vody, potravín, liekov, elektriny a tepla.

Od začiatku ruskej invázie prišlo v Mariupole o život viac ako 2 500 obyvateľov, tvrdia miestne úrady. V prístavnom meste strategického významu žilo pred vojnou viac ako 430 000 ľudí.

Oblastný gubernátor Pavlo Kyrylenko poradil evakuovaným, aby kvôli osobnej bezpečnosti pred cestou radšej odstránili zo svojich mobilných telefónov fotografie a odkazy, a tiež aby do Vasylivky, ležiacej na trase do Záporožia, dorazili najneskôr do súmraku, inak nech radšej prespia v Berďansku.

Stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe upozornila, že nie všade sa evakuácia civilistov darí. Kvôli nepokojnej situácii nemohla začať evakuácia civilistov z Enerhodaru, uviedol starosta Dmytro Orlov.

„Kvôli poškodenému mostu nemáme teraz priamu cestu do Záporožia, doprava musí sledovať obchádzky. Dnes ale obyvatelia Enerhodaru nemali bezpečnú možnosť pokojne dôjsť do Záporožia, a to kvôli nepokojnej situácii na časti cesty,“ napísal starosta.

Dúfa, že ďalšia šanca príde v stredu, ak sa podarí zaistiť bezpečné koridory. S evakuačnými autobusmi sa nepočíta, pretože po predpokladanej trase by jednoducho neprešli.

0:00 Poslanci z celého Európskeho kontinentu hlasovali za vylúčenie Ruska z Rady Európy pre inváziu na Ukrajinu. Hlasovanie malo symbolickú hodnotu, hoci bolo v podstate formalitou po oznámení Moskvy, že túto európsku organizáciu pre ľudské práva opúšťa.