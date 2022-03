Trio stredoeurópskych premiérov u Zelenského: Bojujete aj za nás. Heger chýbal

Európa stojí Ukrajine po boku, ubezpečil v Kyjeve po rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským predseda českej vlády Petr Fiala. Do ukrajinskej metropoly, ktorú sa snažia obkľúčiť ruské jednotky, dorazil v utorok vlakom spolu so svojím poľským náprotivkom Mateuszom Morawieckým a slovinským predsedom vlády Janezom Janšom, ktorí sa vyjadrili za vstup Ukrajiny do EÚ.