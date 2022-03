Pápež: Ježiš dnes umiera v Charkove alebo je 12-ročným brancom na fronte

Ježiš dnes umiera pri Charkove, je dieťaťom, ktoré sa narodilo v ostreľovanom Kyjeve, alebo dvadsaťročným brancom vyslaným na front. V modlitbe za Ukrajinu to povedal pápež František. Hlava katolíckej cirkvi tiež spomenula ťažký osud ukrajinských detí a požiadala o odpustenie za vojnu.

Pápež František venoval generálnu audienciu témam starnutia a korupcie v spoločnosti, pričom ako prirovnanie použil starozákonný biblický príbeh o potope, ktorou Boh potrestal ľudstvo. Podľa pápeža sa dnes západná spoločnosť nachádza pod tlakom protichodných vplyvov. Na jednej strane vyznáva optimizmus „večnej mladosti“ a technologického rozvoja. „Na druhej strane sa naša predstavivosť upína k predstave konečnej katastrofy, ktorá povedie k nášmu zániku, ako by sa to stalo v prípade jadrového konfliktu,“ uviedol pápež.

Pápež uviedol, že preživší zvyšok ľudstva by v prípade jadrovej vojny musel začínať od nuly. „Potom – ak by teda existovalo nejaké potom – by ľudstvo muselo začať od nuly,“ vyhlásil pápež. Nespomenul pri tom žiadne konkrétne krajiny. V závere audiencie sa spolu s prítomnými veriacimi pomodlil za trpiacich, ukončenie násilia a obrátenie agresora.

Pápež v nedeľu vojnu na Ukrajine ostro odsúdil, pričom vyzval na skončenie tejto „neakceptovateľnej ozbrojenej agresie“ a „masakra“. Vystúpil aj proti zabíjaniu detí a civilistov a bombardovaniu ukrajinských nemocníc.

Na Ukrajinu vyslal kardinála

V nedeľu pápež vyzval na okamžité ukončenie ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine. Vatikánska diplomacia sa v konflikte snažila hrať rolu prostredníka. Podľa kardinála Michaela Czerného, ​​ktorého pápež vyslal na hranice s Ukrajinou, však „štáty musia urobiť svoju prácu a vyjednať riešenie tejto hroznej tragédie“. V rozhovore s agentúrou EFE, ktorá ho označila za pravú ruku pápeža v otázkach migrácie, kanadský duchovný českého pôvodu Czerny povedal, že úlohou cirkvi je „ošetriť rany a pripraviť sa na prijatie tých, ktorí utekajú pred vojnou“.

S pápežom sa v pondelok stretol aj slovenský premiér Eduard Heger. Počas stretnutia diskutovali aj o ruskej invázii, Heger pápežovi poďakoval za úsilie o nastolenie mieru na Ukrajine a aktívny prístup cirkvi, ktorá na slovensko-ukrajinských hraniciach pomáha utečencom.