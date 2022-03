Odvážna, riskantná či strelená. Svet hodnotí návštevu troch premiérov v Kyjeve

Do ukrajinskej metropoly, ktorú sa snažia obkľúčiť ruské jednotky, dorazil český premiér Petr Fiala vlakom spolu so svojím poľským náprotivkom Mateuszom Morawieckým, poľským vicepremiérom Jaroslawom Kaczyńským a slovinským predsedom vlády Janezom Janšou. V Kyjeve sa stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérom Denysom Šmyhalom.

Vojnu na Ukrajine nemožno vyhrať „strelenými akciami“, ale jedine strieľaním, akokoľvek „Slovania milujú takéto strelené a symbolické činy“, povedal o ceste troch premiérov bývalý poľský prezident Bronislaw Komorowski. „Očakávania a nádeje boli nafúknuté ako balón. Ale napriek tomu, čo sa hovorilo, ukázalo sa, že to nie je cesta v mene Európskej únie. Bola to cesta bez únijného mandátu, teda oveľa slabšia,“ povedal Radiu Zet exprezident, ktorý patrí ku kritikom terajšej poľskej vlády. To, že západní politici do Kyjeva nevyrazili, ho nesklamalo. Na západe Európy sa podľa neho namiesto symbolickej politiky robí politika skutočná.

Čítajte viac Korčok bráni premiéra: Neschoval sa. Heger: Už sa stalo, čo mám robiť. Matovič: Ja by som šiel

Americký denník The Washington Post (WP) napísal, že európski lídri prišli do Kyjeva v čase, keď obliehaná ukrajinská metropola čelí novým útokom. WP cituje amerického vojaka vo výslužbe Johna Spencera, ktorý cestu označil za „extrémne riskantnú“, nielen z pohľadu bezpečnosti politikov, ale aj kvôli možnej odvete zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý „môže vnímať vodcov krajín NATO vstupujúcich na Ukrajinu ako prekročenie jednej zo svojich línií“.

The New York Times (NYT), Že Zelenskyj po odvážnej návšteve troch premiérov krajín NATO vyzval ďalších lídrov, aby prišli do Kyjeva. Zároveň NYT upozornil, že ukrajinský prezident premiérov Česka, Poľska a Slovinska označil za nebojácnych priateľov. Okrem toho si ale denník všimol, že na fotografii zdieľanej ukrajinskou prezidentskou kanceláriou je zrejmé, že najmenej jeden člen delegácie mal na sebe pri rokovacom stole nepriestrelnú ves­tu.

VIDEO: Stretnutie Zelenského so stredoeurópskymi premiérmi v Kyjeve.

Britský denník The Guardian s odkazom na nemenovaných predstaviteľov Európskej únie v Bruseli napísal, že návšteva premiérov vyvolala určitú nervozitu. Niektorí diplomati únijných krajín podľa neho boli o ceste informovaní len niekoľko minút pred jej začatím. Naopak, spravodajský web BBC napísal, že lídri krajín EÚ o ceste vedeli od minulého týždňa, pretože sa o nej hovorilo pri neformálnom summite EÚ vo Versailles.

VIDEO: Heger vysvetlil, prečo necestoval do Kyjeva: Už sa stalo, čo mám robiť.

Taliansky denník La Repubblica o návšteve ukrajinskej metropoly informoval ako o „Európe v Kyjeve“. Autor komentára poznamenal, že cesta „premiérov Poľska, Česka a Slovinska ukazuje rovnakú pripravenosť postaviť sa tyranskému despotizmu, akú predtým preukazovali sankcie, ale predovšetkým dodávky zbraní“.

„V ceste troch premiérov je všetko zúfalstvo tých, ktorí by pri pohľade na ukrajinské mučeníctvo chceli urobiť viac, ale uvedomujú si, že im zväzuje ruky rozhodnutie Západu nepúšťať sa priamo do ozbrojeného stretu s Moskvou,“ dodal.

Francúzsky denník Le Figaro návštevu označil za symbolickú a zároveň za veľmi konkrétnu. Pre Morawieckého, Fialu a Janšu išlo „o potvrdenie jednoznačnej podpory, ktorú celá Európska únia prejavuje ukrajinskej suverenite a nezávislosti a o predložení širokej škály pomoci ukrajinskému štátu a spoločnosti,“ citoval denník vyhlásenie poľských úradov.

VIDEO: Matovič: Ja som trucovitý, ja by som na Ukrajinu asi šiel.