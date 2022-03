Šéf ukrajinských železníc o ceste premiérov do Kyjeva: Dôležitá, ale naivná

Cesta trojice európskych premiérov do bojujúceho Kyjeva bola "naivná", pre Ukrajinu ale zároveň veľmi dôležitá, myslí si šéf ukrajinských železníc Oleksandr Kamyšin. Povedal to v rozhovore s televíznou stanicou CNN.

Vyjadriť osobne podporu ukrajinskej vláde a Ukrajincom do Kyjeva v utorok prišli český premiér Petr Fiala a jeho kolegovia z Poľska a Slovinska.

„Bolo to pre nás skutočne dôležité, aj keď to bolo naivné,“ vyjadril svoje presvedčenie Kamyšin, ktorého prekvapilo, že ministerskí predsedovia o svojej ceste vlakom verejne informovali dlho predtým, než dorazili do ukrajinskej metropoly. „Mlčal som o ich tajomstve, ale keď som videl, že niečo zverejnili na internete, prekvapilo ma to. Nerozumel som tomu.“

Čítajte viac Odvážna, riskantná či strelená. Svet hodnotí návštevu troch premiérov v Kyjeve

Počas cesty sa na sociálnych sieťach vyjadrili tak poľský premiér Mateusz Morawiecki, ako aj Fiala.

„Cieľom návštevy je vyjadriť jednoznačnú podporu Európskej únie Ukrajine a jej slobode a nezávislosti,“ tweetoval okrem iného český premiér.

Tomu, že si politici k ceste vybrali vlak, Kamyšin rozumie. „Každý šikovný človek by si v týchto dňoch vybral vlak skôr ako auto. Aj keď sa všade bombarduje, sú teraz stanice a vlaky najbezpečnejšie miesta v krajine,“ poznamenáva s vedomím toho, že v stredu ráno ruská bomba zasiahla stanicu v Záporoží.

Čítajte viac Korčok bráni premiéra: Neschoval sa. Heger: Už sa stalo, čo mám robiť. Matovič: Ja by som šiel

Politici podľa neho išli bežnou trasou a v bežnom vlaku, ktorý bol však vybavený štyrmi najnovšími lôžkovými vozňami železníc. Jedinými ďalšími cestujúcimi boli členovia delegácie alebo ochranka, popisuje.

So svojimi kolegami Kamyšin sa v posledných týždňoch snaží, aby zabezpečil prevádzku železníc po celej krajine. Obáva sa, že vedenie ukrajinských dráh môže byť terčom ruských bômb, a preto vraj ani svojim deťom nehovorí, kde práve je.

„Neprezrádzajte svoju polohu,“ znie jeho odporúčanie. „Nemôžem ale dávať pokyny premiérom,“ dodáva.

VIDEO: Heger vysvetlil, prečo necestoval do Kyjeva: Už sa stalo, čo mám robiť.