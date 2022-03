Nemecké TV upozornili, že trio premiérov v Kyjeve nemalo mandát EÚ. Žnú za to kritiku

Nemecké verejnoprávne televízie ARD a ZDF vo svojich príspevkoch o ceste premiérov Poľska, Česka a Slovinska do Kyjeva za ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským poukazujú na to, že štátnikom pre ich misiu chýbal mandát Európskej únie.

Kladú si tiež otázky, či cesta neohrozí mierové rokovania s Moskvou alebo doteraz jednotný postoj únijných štátov. Českého premiéra Petra Fialu a jeho náprotivkov z Poľska a Slovinska Mateusza Morawieckého a Janeza Janšu sa hlasno zastal bývalý šéf Mníchovskej bezpečnostnej konferencie Wolfgang Ischinger, ktorý spochybňovanie významu návštevy ukrajinského prezidenta označil za škandalózne.

„Úplne škandalózne je, aké prihlúple otázky sú v nemeckej televízii k odvážnej ceste troch únijných premiérov kladené. Či vôbec smeli? Či to bolo schválené? Samozrejme, že mohli, zaslúžia si za to potlesk,“ na twitteri Ischinger.

Ischinger poukázal na to, že v prípade ciest do Moskvy francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Olaf Scholz tiež o žiadne povolenie nežiadali. „Smeli Macron a Scholz do Moskvy? Jednoducho tak? Kto by to väčšinovo schválil alebo povolil? Chápete, čo tým myslím?“ uviedol na twitteri v reakcii na diskutujúcich, ktorým sa nepáčilo, že Ischinger označil otázky niektorých médií ako prihlúpe.

Niekoľko nemeckých užívateľov twittera tiež považuje za zneužitie Európskej únie to, že premiéri sa vo svojich tweetoch a tiež pri rokovaní v Kyjeve európskym blokom zaštiťovali.

„Oficiálne poverenia Európskej únie vo vrecku nemali,“ povedala moderátorka Brennpunkt stanice ARD, ktorá sa v rozhovore s televíznym spravodajcom v Bruseli zaujímala o hodnotenie cesty zo strany únijných predstaviteľov. Spravodajca reagoval slovami, že cesta je vnímaná ako statočný a povzbudzujúci čin a že Česko, Poľsko a Slovinsko dali jasne na vedomie, že sa s ruskou inváziou nehodlajú zmieriť.

„A môže táto cesta podporiť rokovania s Ruskom, ktoré sa deje rôznymi kanálmi? Alebo to môže byť signál, ktorý bude kontraproduktívny?“ spýtala sa moderátorka. „Neverím, že by to mohlo byť kontraproduktívne, pretože Moskva jasne ukázala svoju pozíciu, čo chce na Ukrajine dosiahnuť,“ odpovedal spravodajca. Dodal, že v skutočnosti to vidí naopak, pretože trojica premiérov vyslala jasný signál toho, za akú dôležitú Ukrajinu považujú.

V tretej otázke sa moderátorka venovala tomu, ako sa názory na cestu u únijných činiteľov líšia, pretože misia premiérov Česka, Poľska a Slovinska nezapadá do súčasnej európskej jednoty. „Nemyslím si, že by cesta samotná bola od niekoho kritizovaná,“ ​​odpovedal spravodajca. Poukázal ale na to, že návštevou Kyjeva mohli premiéri vyslať odkaz aj ostatným únijným štátom, že len prizerať sa nestačí a že je možno nutné urobiť odvážnejší krok.

Aj televízia ZDF vo svojich príspevkoch poukazovala na to, že únia premiérov osobnou návštevou Zelenského nepoverila. „Cesta, ako už bolo povedané, sa uskutočnila bez oficiálneho mandátu EÚ. Poľsko tlačí európskych partnerov k tomu, aby boli s Ukrajinou solidárnejší,“ televízia.

Na tento komentár nadviazalo v reportáži vyhlásenie Morawieckého a tiež poľského vicepremiéra a de facto najvplyvnejšieho poľského politika Jaroslawa Kaczyńského, ktorý do Kyjeva tiež cestoval.

Morawiecki povedal, že EÚ musí udeliť Ukrajine nielen kandidátsky status, ale aj ju pozvať do svojich radov. Kaczyński hovoril o vyslaní mierovej misie NATO, ktorá bude schopná sa aj sama brániť. Takýto zásah ale NATO a členské krajiny vylučujú, vo štvrtok ho odmietol aj nemecký kancelár Olaf Scholz.

V ďalšom rozhovore ZDF sa moderátorka pýtala predsedu najpočetnejšej europarlamentnej skupiny európskych ľudovcov Manfreda Webera, či premiéri mali mandát EÚ a s akým cieľom do Kyjeva išli.

„Signál, ktorý tým trojica premiérov vyslala, znie, že stojíme za vami,“ povedal Weber. Dodal, že význam cesty sa dá lepšie pochopiť, ak sa človek pozrie na históriu Poľska, Česka a Slovinska a na ich skúsenosti s Ruskom či Sovietskym zväzom.

Weber, ktorý cestu v odpovedi opakovane oceňoval, ale nereagoval na časť otázky o mandáte. Moderátorka sa ho preto znovu opýtala, aký oficiálny mandát ministerskí predsedovia mali. „To neviem,“ uviedol.

Dodal, že o sa o cestovných plánoch hovorilo minulý týždeň na neformálnom summite vo Versailles. „Ale veľká téma to očividne nebola, sú o tom rôzne informácie. Je to skrátka cesta troch premiérov, ktorí chceli vyslať dôležitý signál o jednote,“ povedal.