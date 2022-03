Lavrov varoval pred presunom systémov S-300 na Ukrajinu

Zdôraznil, že Moskva zničí akýkoľvek vojenský náklad vstupujúci na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy ruských novín The Moscow Times.

Ako vysvetlil Lavrov, tieto systémy sa nachádzajú na určitých územiach v súlade s medzivládnymi dohodami, ktoré zakazujú ich poskytovanie tretím krajinám.

Grécko okrem systému S-300 nedodá Ukrajine ani ďalšie protiletecké systémy ruskej a sovietskej výroby, ktoré vlastní. Uviedol to denník Kathimerini. Tento týždeň generálny náčelník gréckej armády Konstantinos Floros odmietol odovzdanie moderného systému S-300 Ukrajine, pretože by to oslabilo grécku protivzdušnú obranu.

Čítajte viac Naď: Pri systéme S-300 sme sa zatiaľ s Ukrajinou nedohodli, ale rád sa ho zbavím

Slovensko prostredníctvom ministra obrany Jaroslava Naďa avizovalo pripravenosť poskytnúť Ukrajine svoj systém protivzdušnej obrany S-300, ak za to dostane od spojencov v NATO primeranú alternatívu. Ako pripomenul Naď, S-300 je v tejto chvíli jediným systémom protivzdušnej obrany Slovenska. V prípade presunu systému na Ukrajinu však dosiaľ nebola dosiahnutá žiadna dohoda. Prebiehajúce rokovania v tejto záležitosti potvrdil počas štvrtkovej návštevy Slovenska aj americký minister obrany Lloyd Austin.