ONLINE: Zelenskyj odkázal Putinovi: Rokujme, inak sa Rusko bude z vojny zviechať roky

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 24. deň

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom nočnom videoprejave vyzval Moskvu na zmysluplné a úprimné mierové rozhovory, Rusko sa podľa neho inak bude z vojny na Ukrajine zotavovať mnoho generácií. Kyjev podľa neho od začiatku ponúka mierové riešenie. Obe strany spolu rokujú už niekoľko týždňov, rozhovory zatiaľ nepriniesli zásadný prielom.

„Chcem, aby ma teraz všetci počúvali, najmä v Moskve. Nastal čas na stretnutie, je čas sa porozprávať,“ povedal. „Nastal čas obnoviť územnú celistvosť Ukrajiny. V opačnom prípade budú straty pre Rusko také veľké, že vám bude trvať niekoľko generácií, kým sa zotavíte“ dodal.

Ukrajinský prezident tiež povedal, že Rusko úmyselne blokuje dodávky humanitárnej pomoci do miest, ktoré sú často pod silnou ruskou paľbou. „Je to úmyselná taktika (…). Je to vojnový zločin a budú sa za to zodpovedať, na 100 percent,“ poznamenal.

Dodal tiež, že stále nie sú informácie o tom, koľko ľudí zahynulo v rozbombardovanom divadle v obliehanom prístave Mariupol. V kryte v budove sa podľa neho ukrývali stovky ľudí, úrady už od štvrtka uvádzajú, že sa ich podarilo dostať von viac ako 130. Dnes doplnili, že zatiaľ neregistrujú žiadne úmrtia, odpratávanie trosiek však podľa nich komplikuje pokračujúce ruské ostreľovanie.