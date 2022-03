Peking nešetril kritikou: Sankcie proti Rusku sú zbraň, NATO prispelo k vojne

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov podľa agentúry TASS medzitým uviedol, že spolupráca medzi Ruskom a Čínou sa bude za súčasných okolností ešte prehlbovať. Podľa poradcu kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajla Podoljaka by Čína mala urobiť správne rozhodnutie a pripojiť sa k ďalším krajinám v odsúdení ruskej invázie na Ukrajinu.

„Spolupráca bude silnejšia, pretože v čase, keď Západ nehanebne podkopáva všetky základy, na ktorých stojí medzinárodný systém, musia naše dve veľké mocnosti pochopiteľne premýšľať, ako v tomto svete ďalej postupovať,“ vyhlásil šéf ruskej diplomacie.

Čína opakovane viní NATO, že stojí za vyhrotením konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Námestník čínskeho ministra zahraničia označil NATO za „pozostatok studenej vojny“ a varoval, že jeho rozširovanie by mohlo mať strašné dôsledky.

„Sankcie voči Rusku teraz idú tak ďaleko, že sa globalizácia používa ako zbraň. Ušetrení nie sú ani ľudia z oblasti športu, kultúry, umenia a zábavy,“ vyhlásil námestník.

Ukrajinský vyjednávač a poradca kancelárie ukrajinského prezidenta Podoljak v sobotu na twitteri vyzval Čínu, aby odsúdila ruskú agresiu. „Čína by sa mohla stať dôležitou súčasťou globálneho bezpečnostného systému, ak prijme správne rozhodnutie podporiť koalíciu civilizovaných národov a odsúdi ruské barbarstvo,“ uviedol na twitteri.

Čína sa v ukrajinskej kríze prezentuje ako neutrálny aktér; odmietla odsúdiť Rusko za inváziu, ale zároveň ruskú agresiu na Ukrajine aktívne nepodporila. Čínsky prezident Si Ťin-pching v piatkovom videohovore americkému prezidentovi Joeu Bidenovi povedal, že konflikty a konfrontácie, ako sú udalosti na Ukrajine, nie sú v nikoho záujme.

Biden podľa Bieleho domu čínskeho prezidenta varoval, aké dôsledky by mala materiálna podpora, ktorú by Čína poskytla Rusku. Biely dom tiež uviedol, že má stále obavy z toho, že by sa Čína mohla rozhodnúť Rusko vojensky podporiť.