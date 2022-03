Zelenskyj je pripravený rokovať s Putinom. Varoval pred treťou svetovou vojnou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pripravený rokovať so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Súčasne varoval, že ak pokusy o vyjednávanie zlyhajú, mohlo by to znamenať "tretiu svetovú vojnu". Zelenskyj to dnes vyhlásil v rozhovore s americkou CNN.

„Som na rokovanie s ním pripravený. Bol som pripravený posledné dva roky. A myslím si, že bez vyjednávania túto vojnu nemôžeme ukončiť,“ povedal Zelenskyj v rozhovore s americkým novinárom Fareedom Zakariom. „Ak by existovala aj len jednopercentná šanca, ako by sme mohli vojnu zastaviť, myslím, že ju musíme využiť,“ dodal.

Ruské jednotky majú podľa Zelenského za cieľ Ukrajincov „zabiť a vyhubiť“: Ukrajinskí vojaci síce dokázali, že sú schopní sa Rusom brániť a vracať im úder, ale znamená to stratu ďalších životov. „Takže si myslím, že musíme využiť akýkoľvek formát, akúkoľvek šancu na to, aby sa uskutočnili rokovania, na to, aby sme mohli hovoriť s Putinom. Ak ale tieto pokusy zlyhajú, bude to znamenať tretiu svetovú vojnu,“ dodal ukrajinský prezident.

Ruskí a ukrajinskí vyjednávači absolvovali už niekoľko kôl rokovaní, zatiaľ bez výraznejších výsledkov. V uplynulých dňoch prichádzali od rôznych aktérov vrátane Zelenského isté pozitívne signály, pohľady na stav rokovaní sa však rôznia a napríklad šéfka britskej diplomacie Liz Trussová v sobotu obvinila Moskvu, že rozhovory neberie vážne. Súbežne s vyjednávaním pokračujú ruské útoky na mnohých miestach Ukrajiny, pri ktorých ďalej umierajú aj civilisti.

Na otázku ohľadom ruských požiadaviek týkajúcich sa uznania Krymu súčasťou Ruska, uznania nezávislosti dvoch separatistických republík na východe krajiny či záruky, že sa Ukrajina nikdy nestane členom NATO, Zelenskyj odvetil, že existujú „kompromisy“, ktoré Ukrajina vo svojich vyjednávaniach s Putinom nemôže urobiť. Ako dodal, Ukrajinci ruských vojakov „nevítali kvetmi, vítali ich so zbraňou v rukách“. „Nemôžete si získať priazeň obyvateľstva inej krajiny silou,“ povedal.

Keby sa Ukrajina už predtým stala členom Severoatlantickej aliancie, Rusko by ju nenapadlo, myslí si Volodymyr Zelenskyj. „Keby sme boli členom NATO, vojna by nezačala. Chcel by som len získať bezpečnostné záruky pre svoju krajinu a svoj ľud,“ vyhlásil ukrajinský prezident. Štátom NATO zároveň poďakoval za pomoc, ktorú Ukrajine od začiatku invázie poskytujú. „Ak sú členovia NATO pripravení vidieť nás v aliancii, urobte to hneď, pretože každý deň tu umierajú ľudia,“ dodal.

Najväčšie armády sveta

Video vzniklo v spolupráci s Mall.tv.