ONLINE: Rusi dali Mariopoľu ultimátum. Kapituláciu Ukrajinci odmietli

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 26. deň

Rusko žiada, aby Mariupoľ kapituloval, Ukrajina to odmietla. mier-ukrajine-2 VIDEO: Útok ruských vrtuľníkov na ukrajinské pozície, brániacich sa Ukrajincov prezentuje Ministerstvo obrany Ruskej federácie ako „ukrajinských nacionalistov“.

5:25 Ukrajinské vedenie odmietlo ultimátum na kapituláciu obrancov obliehaného mesta Mariupoľ na juhovýchodnom pobreží krajiny, ktoré im dala do pondelkového rána ruská armáda.

„Nebude žiadna kapitulácia, žiadne zloženie zbraní,“ povedala podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková v noci na pondelok pre spravodajský server Ukrajinska pravda. Podľa jej slov o tomto stanovisku už informovali ruskú stranu. Vereščuková súčasne žiadala ruskú armádu o otvorenie humanitárnych koridorov do zničeného prístavného mesta.

Rusko v nedeľu večer vyzvalo ukrajinské jednotky v Mariupole, aby zložili zbrane a mesto v pondelok dopoludnia opustili. Na to bude od 10.00 do 12.00 h moskovského času (8.00 až 10.00 h SEČ) vytvorený koridor, oznámil podľa štátnych médií predstaviteľ ruského ministerstva obrany Michail Mizincev.

Rusko podľa jeho slov navrhlo Ukrajine plán, na základe ktorého by z Mariupoľa mohli v zmienenom čase odísť ukrajinskí vojaci a „zahraniční žoldnieri“, a to „bez zbraní a munície“ a trasou dohodnutou s Ukrajinou.

Kyjev by mal na ruský návrh reagovať „oficiálnou písomnou odpoveďou“ do 5.00 h moskovského času (3.00 h SEČ), doplnil Mizincev. Ruská armáda adresovala ukrajinskej strane návrh formou listu s ôsmimi stranami, píše DPA.

„Namiesto toho, aby ste strácali čas osemstranovým listom, by ste mali jednoducho otvoriť koridor,“ reagovala Vereščuková, ktorá podľa agentúry AP ruské vyhlásenie označila za „manipuláciu“.

„Má to osem strán, kde sú aj návraty do dejín a ďalšie nezmysly,“ povedala aj vicepremiérka. „Rovnaký list poslali OSN a Medzinárodnému výboru Červeného kríža a dúfali, že medzinárodné štruktúry začnú na Ukrajinu vyvíjať tlak. Ale to sa nestalo. Medzinárodný výbor Červeného kríža aj OSN chápu, že ide o manipuláciu Ruska,“ dodala Vereščuková.

V ruskom návrhu sa podľa staníc BBC a Sky News tiež uvádza, že po evakuácii vojakov by od 12.00 h moskovského času (10.00 h SEČ) mohli do Mariupola bezpečne prichádzať humanitárne konvoje s potravinami, liekmi a ďalšími zásobami, pričom z mesta by zároveň mohli odchádzať tisíce civilistov, a to na západ alebo na východ.