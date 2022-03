Biden po Bruseli príde aj do Varšavy. Témou je Ukrajina

Podľa agentúry Reuters to uviedla hovorkyňa Bieleho domu Len Psakiová. Do Varšavy sa Biden presunie po tom, čo sa vo štvrtok stretne v Bruseli so zástupcami Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a krajín G7. Vo Varšave má Biden na programe schôdzku s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.

Na poľskom území sú tisíce amerických vojakov, do Poľska okrem toho z Ukrajiny pred vojnou utiekli od jej začiatku na konci februára viac ako dva milióny ľudí. Poľsko je tak v riešení ukrajinskej krízy kľúčovým spojencom, podotkla agentúra AP.

Poľsko je tiež jednou z krajín, ktoré najhlasnejšie volajú po tom, aby Severoatlantická aliancia zvážila dôraznejšie kroky na zastavenie krvavých bojov na Ukrajine.

Predstavitelia Bieleho domu predtým uviedli, že priamo na Ukrajinu sa Biden nechystá. Americký minister zahraničia Antony Blinken sa však tento mesiac na poľsko-ukrajinských hraniciach zišiel so šéfom ukrajinskej diplomacie Dmytrom Kulebou, a dal tak Ukrajine najavo americkú podporu.

V pondelok bude mať Biden konferenčný hovor, ktorého sa zúčastní francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Olaf Schloz, taliansky premiér Mario Draghi a jeho britský náprotivok Boris Johnson.

V Bruseli sa vo štvrtok Biden zúčastní na mimoriadnom summite, na ktorom budú prezidenti a premiéri krajín Severoatlantickej aliancie rokovať o pomoci napadnutej Ukrajine a ďalšom spoločnom postupe voči Rusku. Európski lídri by na summite mali hovoriť okrem iného o ukončení energetickej závislosti na Rusku, ku ktorej únijné krajiny potrebujú aj americký skvapalnený zemný plyn. Diskutovať budú aj o možnosti ďalších sankcií.