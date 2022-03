Vracia sa starý nepriateľ. NATO posilní svoj najslabší článok

Vyzerá to ako návrat do minulosti. Severoatlantická aliancia, založená v roku 1949 na obranu pred sovietskou hrozbou, čelí návratu k mechanizovanému boju, obrovskému navýšeniu výdavkov na obranu a tiež možnosti zatiahnutia novej železnej opony v Európe.

Po ťažkostiach s hľadaním svojej novej úlohy po studenej vojne, boji proti terorizmu po útokoch z 11. septembra 2001 a ponižujúcom odchode z Afganistanu v roku 2021 sa NATO vracia k obrane pred svojim pôvodným protivníkom, napísala agentúra Reuters.

Je tu ale rozdiel. Čína, ktorá sa za studenej vojny odvrátila od Sovietskeho zväzu, odmietla teraz odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu. A nefungujú ani staré studenovojnové strategické plány, pretože sa NATO od 90. rokov 20. storočia rozširuje a prijalo bývalé sovietske satelity aj krajiny, ktoré boli súčasťou Sovietskeho zväzu, vrátane pobaltských štátov Lotyšska, Litvy a Estónska.

Bod zlomu pre NATO

„Dosiahli sme bod zlomu,“ povedal nemecký generál vo výsluhe Hans-Lothar Domröse, ktorý do roku 2016 viedol jedno z najvyšších veľkých stredísk NATO v holandskom meste Brunssum. „Čína a Rusko teraz konajú v súčinnosti, smelo vyzývajú Spojené štáty v súboji o svetové líderstvo. V minulosti sme hovorievali, že odstrašovanie funguje. Teraz sa musíme sami seba opýtať: Bude odstrašovanie stačiť?“ dodal.

Len hodiny po prvých úderoch ruských rakiet na ukrajinské mestá z 24. februára dostal nemecký námorný veliteľ Terje Schmitt-Eliassen rozkaz dostať päť lodí pod svojím velením do Lotyšska, aby tam chránil najzraniteľnejšiu časť východného krídla NATO. Hlavnou otázkou je tam predovšetkým prístup. Pred rozpadom Sovietskeho zväzu sa NATO mohlo rozhodnúť k zadržaniu Sovietskeho zväzu zablokovaním západného vstupu do Baltského mora. Tým by odrezalo sovietsku baltskú flotilu a zabránilo jej v prístupe do Severného mora, kde by mohla útočiť na americké zásobovacie konvoje.

Dnes sa však úlohy NATO a Ruska obrátili. Moskva by mohla obkľúčiť pobaltských členov NATO a odrezať ich od zvyšku aliancie. Ak by sa spustila nová železná opona, NATO sa musí uistiť, že niektorí jej členovia neskončia za ňou.

Cieľom veliteľa Schmitta-Eliassena je preto udržať vstup do Baltského mora priechodný, pretože slúži aj ako zásobovacia cesta pre nečlenov NATO Fínsko a Švédsko. To komplikuje aj fakt, že na dne plytkého Baltského mora podľa odhadov ležia milióny ton starých mín, munície a chemických zbraní, ktoré sú odkazom dvoch svetových vojen.

Míny, či už staré a nevybuchnuté alebo čerstvo položené, môžu mať aj iné ako ničivé dopady, tvrdí Schmitt-Eliassen. Ak niekto mínu nájde, alebo sa hovorí o tom, že sa našla, prístavy v okolí môžu prerušiť prevádzku aj na niekoľko dní, kým sa oblasť dostatočne neprehľadá. Ak by sa niečo také stalo v Baltskom mori, hrozí, že „regály v supermarketoch zostanú prázdne“, povedal nemecký veliteľ.

Dôležitý koridor pre Pobaltie

Tri malé pobaltské štáty, v ktorých žije dohromady asi šesť miliónov obyvateľov, majú tiež jediné pozemné spojenie s hlavným územím Severoatlantickej aliancie. Je ním približne 65 kilometrov široký koridor nazývaný podľa poľského mesta Suwalki medzi ťažko vyzbrojenou ruskou enklávou Kaliningrad na západe a Bieloruskom na východe. Ak by sa ho Rusko zmocnilo, odrezalo by pobaltské štáty. „Putin by sa mohol koridoru Suwalki rýchlo zmocniť,“ povedal generál Domröse. Nestane sa to podľa neho dnes alebo zajtra, „ale mohlo by k tomu dôjsť o pár rokov“.

Po ruskej anexii Krymu v roku 2014 NATO vytvorilo malé medzinárodné bojové jednotky v Poľsku a troch pobaltských štátoch, ktoré slúžia ako predsunutá posádka na odstrašenie Moskvy. Ale počty jednotiek sú navrhnuté tak, aby neporušovali takzvaný Zakladajúci akt NATO-Rusko z roku 1997, ktorý obmedzil schopnosť aliancie vyslať jednotky do Poľska a Pobaltia natrvalo.

„Všetci sme si mysleli, že už nebudeme mať žiadneho nepriateľa,“ povedal predseda vojenského výboru NATO admirál Rob Bauer. „Teraz sme konfrontovaní štátom, ktorý sa ukazuje byť agresívny a má sily, ktoré sme mysleli, že už nebude používať,“ dodal.

Obrat Nemecka signalizuje zmenu

Najväčším posunom NATO do „novej normality“ po ruskom útoku na Ukrajinu je podľa diplomatov, bývalých činiteľov a expertov obrat Nemecka čo sa týka jeho desiatky rokov vyznávanej politiky nízkych výdavkov na obranu. Nemecko dlho čelilo tlaku Spojených štátov na zvýšenie svojich výdavkov na zbrojenie na dve percentá svojho HDP. Hoci Francúzsko a Británia tento cieľ spĺňajú, Nemecko minulo minulý rok na obranu len 1,5 percent svojho HDP.

Kancelár Olaf Scholz ale 27. februára oznámil, že Berlín začne dvojpercentnú požiadavku plniť a sľúbil aj injekciu v hodnote 100 miliárd eur pre nemeckú armádu.

„Museli sme jednoducho vziať do úvahy skutočnosť – či už sa nám to páči, alebo nie – že sme najväčším zápasníkom v ringu,“ povedal šéf nemeckého námorníctva viceadmirál Ján Christian Kaack. „Spôsob, akým nazeráme na Spojené štáty ako menší partner, je rovnaký, akým naši partneri nazerajú na nás,“ dodal.

USA do Európy presúvajú viac vybavenia

Spojené štáty tiež presúvajú viac vybavenia do Európy, vrátane vozidiel a zbraní mieriacich do Belgicka, Holandska, Nemecka a Poľska, ktoré budú môcť okamžite využiť novoprichádzajúci americkí vojaci namiesto toho, aby museli čakať týždne na to, až tanky a nákladné autá dorazia z amerických základní.

Bývalý veľvyslanec USA pri NATO Douglas Lute sa domnieva, že „novým normálom“ aliancie by malo byť ďalšie posilnenie toho, čo NATO urobilo po anexii Krymu. Nový prístup bude zrejme pevne stanovený v novom hlavnom strategickom dokumente NATO, ktorý členské štáty prijmú v júni na summite v Madride.

„Budeme svedkami tlaku na navýšenie bojových schopností, aby sme uistili východných spojencov a tiež aby sme vyslali ešte výraznejšiu odstrašujúcu správu Rusku,“ povedal Lute.

Medzinárodné bojové jednotky v Pobaltí a Poľsku – ktoré teraz majú dohromady približne 5000 vojakov – by podľa neho mali byť výrazne posilnené. Očakáva tiež „predsunutie sofistikovanejších protivzdušných systémov“, vrátane systému Patriot a ďalších v Poľsku a Pobaltí. A v Európe bude zrejme tiež pripravených viac amerických zbraní a vojenského vybavenia. Viac jednotiek NATO bude v Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku.

NATO však rovnako ako počas studenej vojny bude musieť naďalej komunikovať s Ruskom, aby sa vyhlo riziku nehôd s potenciálne ničivými následkami. „NATO má určitú zodpovednosť robiť niečo viac, než len držať Rusko v odstupe,“ povedal Adam Thompson, bývalý veľvyslanec Británie pri NATO. „Ide o zvládnutie riadenia nevyhnutnej strategickej nestability,“ do­dal.