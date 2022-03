Dohoda o mieri v nedohľadne. Obe strany hovoria o neprijateľných návrhoch

Mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou nijako významne nepokročili, uviedol podľa agentúry Reuters hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Ten zároveň obvinil Kyjev, že jeho vyjednávači robia Rusku návrhy, ktoré sú pre Moskvu neprijateľné. Ukrajinskí predstavitelia predtým uviedli, že sú ochotní vyjednávať, ale nebudú pristupovať na ruské ultimáta.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v rozhovore pre európske médiá vyjadril aj k podmienkam, ktorými Moskva podmieňuje ukončenie bojov na Ukrajine: ide o uznanie Krymu ako súčasti Ruska, priznanie nezávislosti dvoch entít na východe Ukrajiny ovládaných separatistami, ako aj o to, aby sa Ukrajina vzdala snáh o vstup do NATO.

„Nebudeme schopní tomu vyhovieť. Nemôžeme to v prípade ultimáta urobiť. Ukrajina ho nesplní. Nie je to fyzicky možné. Prišli sme o ľudí. Ako by sme to (vôbec) mohli urobiť? Všetci musíme byť zničení, až potom bude ich ultimátum automaticky splnené,“ uviedol Zelenskyj s tým, vojnu na Ukrajine nemôžu ukončiť žiadne ultimáta, len dialóg.

Kremeľský hovorca dal najavo, že je predčasné hovoriť o možnom stretnutí ruského prezidenta Vladimíra Putina a ukrajinskej hlavy štátu Volodymyra Zelenského. Zelenskyj už skôr uviedol, že je pripravený so svojím ruským náprotivkom rokovať.

„Verím, že bez tohto stretnutia je nemožné plne pochopiť, čo (Rusi) chcú, aby vojnu zastavili,“ citovala agentúra AFP Zelenského v rozhovore s ukrajinskými médiami. Rokovania sa podľa prezidenta môže odohrať v akejkoľvek forme, je ale nevyhnutné na ukončenie vojny.

„Aby sme mohli hovoriť o schôdzke oboch prezidentov, musia byť splnené domáce úlohy. Musia sa uskutočniť rozhovory a potom musia byť schválené ich výsledky,“ povedal predtým Peskov. Dodal, že „zatiaľ nedošlo k žiadnemu významnému pokroku“.

Kremeľský hovorca tiež podľa Reuters zopakoval tvrdenie Moskvy, že ruskí delegáti prejavujú pri rozhovoroch väčšiu ochotu pracovať na dohode ako zástupcovia Ukrajiny.

Podľa agentúry Interfax Peskov uviedol, že Kremeľ neuvažuje o zavedení prímeria počas rusko-ukrajinských rokovaní. Obvinil ukrajinské sily z toho, že každú pauzu v bojoch využívajú na preskupenie síl a útok na ruské jednotky.

Ruskí a ukrajinskí vyjednávači absolvovali už niekoľko kôl rokovaní, zatiaľ bez výraznejších výsledkov. V uplynulých dňoch prichádzali od rôznych aktérov vrátane Zelenského isté pozitívne signály, pohľady na stav rokovaní sa však rôznia a napríklad šéfka britskej diplomacie Liz Trussová v sobotu obvinila Moskvu, že rozhovory neberie vážne. Súbežne s vyjednávaním pokračujú ruské útoky na mnohých miestach Ukrajiny, pri ktorých ďalej umierajú aj civilisti.

Najvyšší zástupcovia oboch strán rokovali zhruba hodinu a pol aj v pondelok cez videokonferenciu, napísal server Ukrajinská pravda s odvolaním sa na člena ukrajinskej delegácie Davyda Arachamiju. Nasledovali podľa neho rozhovory na úrovni rôznych pracovných skupín.

Zelenskyj: Potrebujeme bezpečnostné záruky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že akýkoľvek kompromis dosiahnutý na rokovaniach s Ruskom budú musieť schváliť v referende ukrajinskí občania. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.

Ukrajinský prezident spresnil, že ide o otázky bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ako aj o dočasne okupované územia Doneckej a Luhanskej oblasti a Krymskej autonómnej republiky.

„Všetkým rokovacím skupinám som vysvetlil, že keď budete hovoriť o všetkých týchto zmenách, a môžu byť historické, … vrátime sa k referendu,“ povedal Zelenskyj v exkluzívnom rozhovore, ktorý v pondelok poskytol britským, českým a ukrajinským médiám. Spravodajský web ČT24 ho odvysielal v pondelok večer.

Zelenskyj v rozhovore hovoril aj o kľúčovej otázke – členstve Ukrajiny v NATO. „Všetci sme to už pochopili,“ povedal Zelenskyj, pričom vysvetlil, že Ukrajina nebude prijatá do aliancie NATO, pretože jej členské štáty sa „boja“ Ruska.

„Musíme sa upokojiť a povedať: ‚Dobre (potrebujeme) iné bezpečnostné záruky‘,“ povedal Zelenskyj. Podľa jeho slov sú krajiny NATO, ktoré chcú (Ukrajine) poskytnúť bezpečnostné záruky a urobiť to, čo by urobila Severoatlantická aliancia, keby do nej Ukrajina patrila.

„A myslím si, že toto je normálny kompromis,“ zhodnotil Zelenskyj, pričom poznamenal, že Rusko to ešte tak nevidí, o čom podľa neho svedčia doterajšie vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina. Pokiaľ ide o otázky spojené s prípadnými bezpečnostnými zárukami, budú podľa Zelenského nutné zmeny v ústave i existujúcich ukrajinských zákonoch.

Zelenskyj v rozhovore informoval, že každý deň je v kontakte so svetovými politikmi a žiada ich o pomoc. Podľa ČT24 Zelenskyj komentoval i nedávnu návštevu premiérov Česka, Slovinska a Poľska v Kyjeve. Označil ju za statočnú. Dodal, že po nej sa títo politici „stali pre nás v oveľa väčšej miere lídrami svojich štátov“.

Vojnu na Ukrajine označil Zelenskyj za skúšku pre celý svet a obyvateľov západného sveta vyzval na empatiu voči Ukrajincom.