Prehrá Kyjev? Ukrajinci potrebujú vydržať, ale nevieme, v akej fáze konfliktu sme, tvrdí expert

Ak chceme zhodnotiť, ako vyzerá vojna na Ukrajine, pravdepodobne by sme mali brať do úvahy, aké mal Kremeľ ciele, keď inváziu začal. No aj tak, keď sa pozrieme na bojisko, je niečo, čo v ňom Rusku vychádza?

V prvom rade si povedzme, že tento konflikt vnímame najmä prostredníctvom toho, čo nám hovorí ukrajinská strana. Dá sa povedať, že od začiatku vojny Kyjev dominuje informačnému priestoru, a Moskva sa ho teraz snaží dobehnúť. Mali by sme preto byť veľmi opatrní, keď robíme nejaké čiastkové závery. Naozaj vieme veľmi málo o tom, koľko vojakov a techniky Ukrajina zatiaľ stratila a do akej miery sú jej ozbrojené sily oslabené. Je potrebné to brať do úvahy. A presne nevieme ani to, o čo všetko prišla ruská strana. Nemáme celkový prehľad o situácii.

Dá sa však asi prinajmenšom povedať, že Rusko na Ukrajine nepostupuje, ako si predstavovalo. Je to tak?

Moskva si nastavila mimoriadne nerealistické ciele, z ktorých pramenia zlyhania jej ozbrojených síl. Rusko sa pustilo do Ukrajiny z príliš veľa smerov. Je však možné, že toto sa v najbližších týždňoch zmení. Rusi sa pravdepodobne zamerajú na menej smerov postupu. Poviem pravdu, že na začiatku vojny mi trvalo tak tri dni, kým som pochopil, čo robia. V prvý deň som mal pocit, že sa sústreďujú na istý plán, ale vzápätí som o tom začal pochybovať. Videli sme totiž, že skúšali rôzne prístupy. A potom už bolo jasné, že žiadny z nich nebol taký, že by s približne 200-tisíc vojakmi dokázali jednoznačne preraziť ukrajinskú obranu.

Čo sa teda bude diať teraz, keď konflikt trvá už takmer mesiac?

Najpravdepodob­nejším scenárom je nejaká forma takzvanej opotrebovávajúcej vojny. Rusi obkľúčia viaceré dôležité ukrajinské mestá. Kritickou sa môže stať situácia pre ukrajinské sily na Donbase. Nedá sa vylúčiť, že ich ruské jednotky odrežú od zvyšku armády. Je to pre nich veľké nebezpečenstvo. Rusi sa k ukrajinským jednotkám blížia od Mariupoľa a od Charkova. Nevieme presne, koľko vojakov Moskva nasadí na tieto operácie, ale je pravdepodobné, že v istom momente spoločne obkľúčia ukrajinskú armádu na Donbase a zajmú ju alebo zničia. To by mohlo mať vplyv na bojové odhodlanie Ukrajincov. Na druhej strane sa nedá povedať, že by Rusko nejako postupovalo pri Kyjeve. Nemyslím si, že má pri hlavnom meste Ukrajiny dostatok vojakov, ktorí by ho dokázali obkľúčiť. Podobne je to s Mykolajivom na juhu, kde ruské sily utrpeli porážku. Som však veľmi opatrný v predpovediach aj preto, že nemáme jasnú predstavu, ako to vyzerá vo vzdušnom priestore Ukrajiny.

Čo vidíme?

Nevieme, koľko lietadiel Ukrajincom zostalo. Nie sme si istí ani tým, dokedy budú používať turecké drony Bayraktar TB2. Myslím si, že Ukrajinci ich majú výrazne menej, ako sú počty, o ktorých sa hovorí. Tieto drony neprežijú, ak narazia na silnú ruskú protivzdušnú obranu. Vo všeobecnosti som vám opísal situáciu na bojisku. Predpokladám, že Rusi sa budú naďalej sústreďovať na dobytie Mariupoľa a pravdepodobne na obkľúčenie Kyjeva. Uvidíme, čo sa bude diať pri Mykolajive či v Odese. Mám však pochybnosti o tom, že by sa pri týchto dvoch mestách pustili Rusi v dohľadnom čase do nejakých veľkých operácií. Ale môžem sa mýliť. Príliš by som sa neobával ani toho, že sa proti Ukrajine pohnú bieloruské jednotky. Stačí však, že sú na hraniciach a už tým viažu isté ukrajinské zdroje. A tu sa vrátim k tomu, čo som už hovoril. Nemáme presné informácie, nakoľko sú ukrajinské sily oslabené, a aké úspešné sú ich protiútoky. Podarili sa im niektoré veci na juhu a na východe Kyjeva. No v konečnom dôsledku sú Rusi na tom po vojenskej stránke stále lepšie. Pre Ukrajincov bude veľmi zložité nepriateľa vytlačiť z pozícií, do ktorých sa dostal. Ako však hovorí aj analytik Michael Kofman, ak sa obe strany dostanú do situácie, že budú mať znefunkčnených asi 10 percent nasadených síl, nastane nejaká operačná pauza. Alebo sa v priebehu dní či týždňov zmení spôsob vojny. No v polovici či koncom apríla sa dá očakávať, že by Rusko mohlo nasadiť do bojov možno okolo 100-tisíc vojakov z radov starších povinných odvedencov, lebo prídu noví. Nevravím, že je to scenár, ktorý sa určite naplní, ale možný je.

Prekvapilo vás, že sme z ukrajinských zdrojov videli viacero videí, z ktorých je zjavné, že ukrajinskí vojaci boli schopní úspešne zaútočiť na tanky a obrnené vozidlá pohybujúce sa bez ochrany pechoty a bez leteckej podpory?

Rusi sú stále schopní postupovať. Nie je to pre nich úplná katastrofa. Moskva asi naozaj podcenila odhodlanie Ukrajincov a my sme zase precenili schopnosti Rusov, keď sme analyzovali veci pred vojnou. Ale sú aj veci, ktoré sme vyhodnotili správne. Každý, kto sa zaoberá ruskými ozbrojenými silami, vedel, že budú mať logistické problémy. Precenili sme však vplyv vojenských reforiem po roku 2008 na taktickú úroveň fungovania ruskej armády. Nedokáže dobre naraz využívať rozličné zložky síl, ktoré má k dispozícii. Je to pritom kľúč k taktickým výhram v konvenčnej vojne. Toto by som chcel zásadným spôsobom podčiarknuť. Neznamená to, že tanky, mechanizované brigády či ľuďmi pilotované lietadlá sú už zbytočné. Ide však o to, že Rusko má problém v boji skombinovať rozličné zložky ozbrojených síl. Moskva podľa všetkého ani neplánovala túto operáciu ako veľkú konvenčnú vojnu. V podstate sa teraz Rusko usiluje veci, ktoré potrebuje, dohnať. Jeho ozbrojené sily zlyhávajú aj pre zlé rozhodnutia politických a vojenských lídrov. Ukrajinská armáda však tiež nie je veľmi dobrá v kombinovaných vojenských manévroch. Sústreďuje sa na menšie veci, dokáže prepadnúť protivníka. Robí to dobre, ťažko si však predstaviť, že by Rusko pri väčšej operácii dokázala vytlačiť z pozícií.

Môžeme teda povedať, že Rusko na Ukrajine vojnu nevyhráva, ale ešte má zdroje, ktoré môže použiť?

Rusko stále má veľký vojenský potenciál. Určite je ešte schopné vyhrať bez toho, aby použilo taktické jadrové zbrane. Ruský problém však spočíva v politických cieľoch. Pokúsilo sa dobyť veľkú časť Ukrajiny s 200-tisíc vojakmi, ktorí na to neboli vycvičení. Spustilo operáciu, ktorá nemala žiadny skutočný koncept, respektíve mala zlý koncept. V podstate nediskutujeme o tom, že Rusku túto vojnu vyhrá, skôr o tom, že ju Ukrajina neprehrá. Ukrajinci potrebujú vydržať, hoci nevieme, v akej fáze konfliktu sme. Možno sme niekde v jeho strede alebo bude trvať ešte dlhšie. Otázkou je aj to, či Kremeľ nejako zmenil svoje ciele. Ak chcú Rusi ovládať územie na východ od Dnepra, je možné, že sa im to podarí. Pre Ukrajincov by bolo veľmi náročné ich odtiaľ dostať. A obávam sa, že keď sa aj boje zastavia, bude to len predzvesť ďalšej väčšej konfrontácie. Zhrnul by som to takto: neočakávam rýchlu výhru Ruska ani rýchlu porážku Ukrajiny.

Má Kremeľ finančné rezervy na vedenie dlhšej vojny?

O niekoľko mesiacov to bude horšie. Ale zatiaľ budú zdroje smerovať k ozbrojeným silám.