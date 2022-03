Rusko vyhostilo viacerých amerických diplomatov

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredajšom vyhlásení uviedlo, že si predvolalo amerického veľvyslanca, ktorému v stredu odovzdalo zoznam mien diplomatov USA, ktorých vyhlasujú za nežiadúce osoby (persona non grata).

Ministerstvo dodalo, že „americká strana dostala dôrazné upozornenie, že akékoľvek kroky Spojených štátov proti Rusku sa stretnú s primeranou odozvou“. Bližšie podrobnosti o vyhostených diplomatoch neuviedlo.

Washington 28. februára oznámil, že 12 členov ruskej diplomatickej misie pri OSN so sídlom v New Yorku dostalo príkaz opustiť USA do 7. marca. Ako dôvod uviedol ich zapojenie do špionážnych aktivít, ktoré boli v rozpore s bezpečnostnými záujmami USA.

Ruský veľvyslanec v Spojených štátoch to označil za „nepriateľský krok“. Americká vláda však uviedla, že uvedení 12 pracovníci ruskej misie pri OSN boli v skutočnosti operatívci tajných služieb, ktorí zneužili svoje právo na pobyt v USA.