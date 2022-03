Trump sa podľa bývalého prokurátora dopustil viacerých vážnych zločinov

Americký exprezident Donald Trump sa dopustil mnohých zločinov a americká spravodlivosť zlyhala, pretože ho za ne nepohnala na zodpovednosť, uviedol bývalý vysoko postavený newyorský prokurátor Mark Pomerantz, ktorý vyšetroval Trumpovo podnikanie. Na svoj úrad však minulý mesiac rezignoval kvôli nesúhlasu s postupom svojho nadriadeného, ​​ktorý sa náhle prestal usilovať o Trumpovo stíhanie. K obsahu Pomerantzovho rezignačného listu sa dostal denník The New York Times (NYT).

„V tíme, ktorý vyšetroval pána Trumpa, nepanujú žiadne pochybnosti ohľadom toho, či spáchal zločiny – spáchal,“ uviedol Pomerantz vo svojom rezignačnom liste z konca februára, keď z funkcie odstúpil spoločne s ďalším skúseným vyšetrovateľom Careym Dunnom kvôli nezhodám s novým manhattanským prokurátorom Alvinom Braggom.

Ten po tohtoročnom nástupe do funkcie prevzal velenie nad niekoľkoročným vyšetrovaním Trumpa a jeho firmy Trump Organization. Vyšetrovatelia Pomerantz a Dunne chceli začať trestné stíhanie exprezidenta kvôli podozreniu z účelovej manipulácie s finančnými záznamami firmy, čo je v štáte New York trestný čin. Ak by tak manhattanská prokuratúra urobila, išlo by o jej doteraz najväčšiu kauzu a Trump by bol prvým americkým prezidentom, ktorý by čelil obvineniam z trestného činu.

Medzi Braggom a jeho vyšetrovateľmi však podľa médií panovali nezhody ohľadom toho, či by prokurátori dokázali presvedčivo preukázať, že Trump falšoval finančné dokumenty zámerne, čo by bolo pre úspech kauzy zásadné. Bragg o tom mal na rozdiel od Pomerantza a Dunna pochybnosti, a rozhodol sa preto neusilovať sa o Trumpovo stíhanie, čo dvoch skúsených vyšetrovateľov prinútilo k odstúpeniu.

Pomerantz vo svojom rezignačnom liste uvádza, že je podľa neho Braggovo rozhodnutie „v rozpore s verejným záujmom“. Prokuratúra podľa neho mala dostatok dôkazov na nepochybné preukázanie Trumpovej viny. „Žiadna kauza nie je perfektná. Nech už by boli riziká predloženia tej kauzy akékoľvek, som presvedčený, že rozhodnutie nezačať stíhanie je väčším ohrozením dôvery verejnosti vo férové ​​uplatňovanie práva,“ uviedol vyšetrovateľ v liste.

Trumpov právnik Ronald Fischetti v liste reagujúcom na Pomerantzovo vyjadrenie uviedol, že by obvinenie Trumpa nebolo oprávnené a že vyšetrovatelia mali niekoľko možností presvedčiť oblastného prokurátora o sile svojich dôkazov, ale neuspeli. „Mali by sme pochváliť prokurátora Alvina Bragga za to, že sa zastal vlády práva a držal sa dôkazov a urobil nepolitické rozhodnutie ohľadom začatia stíhania založeného čisto na nedostatku dôkazov a ničom inom,“ uviedol. Trump a jeho tím od začiatku kauzy tvrdia, že manhattanská prokuratúra exprezidenta prenasleduje z politických dôvodov.

Braggovo rozhodnutie zatiaľ odstránilo jednu z najvážnejších právnych hrozieb, akej Trump kedy čelil, píše NYT. Prokuratúra však kauzu oficiálne ešte neuzavrela. „Tím skúsených prokurátorov pracuje každý deň a riadi sa faktami a zákonom,“ uviedla hovorkyňa a dodala, že živú kauzu nemôže bližšie komentovať.