Stoltenberg bude zrejme šéfom NATO o rok dlhšie

Dôvodom je ruská invázia na Ukrajinu. Informovali o tom vo štvrtok nórske médiá, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters.

Stoltenbergovo súčasné funkčné obdobie na poste generálneho tajomníka NATO vyprší 1. októbra a už do konca roka 2022 mal pôvodne nastúpiť na post guvernéra centrálnej banky vo svojom rodnom Nórsku. Keď sa Stoltenberga novinári v stredu spýtali, či zostane v NATO, generálny tajomník povedal, že takéto rozhodnutie je na členských krajinách Aliancie. Nemenované zdroje pre nórsku televíziu TV2 a denník Dagens Naeringsliv však uviedli, že Stoltenberg v NATO zostane dlhšie práve pre situáciu na Ukrajine.

Chemické zbrane by zásadne zmenili vojnu

Stoltenberg pred mimoriadnym summitom lídrov NATO v Bruseli uviedol, že akékoľvek použitie chemických zbraní Ruskom v jeho vojne na Ukrajine by mohlo spôsobiť kontamináciu aj na území členských krajín Severoatlantickej aliancie.

„Akékoľvek použitie chemických zbraní by zásadne zmenilo povahu konfliktu – bolo by to do očí bijúce porušenie medzinárodného práva a bude to mať rozsiahle a závažné dôsledky,“ uviedol Stoltenberg

„Závažnosť použitia chemických zbraní sa, samozrejme, stáva ešte očividnejšou, keď si uvedomíme, že tu vždy existuje riziko kontaminácie… môžeme byť svedkami rozšírenia chemických látok aj na územie NATO,“ spresnil generálny tajomník organizácie NATO.

Stoltenberg však neuviedol, ako by na takýto útok reagovalo samotné NATO, všíma si DPA.