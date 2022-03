Chránený Abramovič? WSJ tvrdí, že Zelenskyj žiadal jeho vyňatie zo sankcií

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedávnom telefonáte údajne poradil americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, aby USA nezavádzali sankcie proti rusko-izraelskému miliardárovi Romanovi Abramovičovi. Podľa The Wall Street Journal (WSJ) to uviedli nemenovaní ľudia oboznámení so situáciou.