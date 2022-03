Americký Tiger Team pripravuje plány, ak Putin použije jadrové zbrane

Biely dom v tichosti zostavil tím amerických bezpečnostných predstaviteľov, ktorý má načrtnúť scenáre, ako by Spojené štáty a ich spojenci mali reagovať, ak by ruský prezident Vladimir Putin - frustrovaný nedostatočným pokrokom na Ukrajine alebo odhodlaný varovať západné krajiny pred zasahovaním do vojny - použil svoje zásoby chemických, biologických alebo jadrových zbraní. Napísal to americký The New York Times (NYT).

Skupina známa ako Tiger Team sa tiež zaoberá tým, ako reagovať, ak Putin na území NATO zaútočí na konvoje privážajúce zbrane a pomoc na Ukrajinu, píše NYT s odkazom na nemenovaných činiteľov, ktorí sú do procesu zapojení. Podľa informácií NYT sa spomínaný tím, ktorý sa schádza v utajení trikrát týždenne, zaoberá aj otázkou, ako reagovať, ak by Rusko vojnu rozšírilo do susedných krajín, vrátane Moldavska a Gruzínska, a ako pripraviť európske štáty na masívnu utečeneckú vlnu.

Ešte pred mesiacom sa takéto scenáre zdali byť skôr teoretické. Dnes však od Bieleho domu až po bruselské veliteľstvo NATO začína byť jasné, že Rusko by mohlo siahnuť po najsilnejších zbraniach vo svojom arzenáli, aby sa dostalo z patovej vojenskej situácie, píše NYT.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu zdôraznil naliehavosť príprav a prvýkrát novinárom povedal, že aj keď by Rusi použili zbrane hromadného ničenia iba na Ukrajine, mohlo by to mať „hrozivé následky“ pre obyvateľov krajín NATO. Zdalo sa, že hovoril o obavách, že by sa chemické alebo rádioaktívne mraky mohli preniesť cez hranice Ukrajiny. Jednou zo skúmaných otázok je, či by takéto vedľajšie škody boli považované za „útok“ na NATO podľa jeho charty, čo by mohlo vyžadovať spoločnú vojenskú reakciu.

Podľa úradníkov zapojených do procesu, ktorí hovorili pod podmienkou anonymity, bol súčasný tím vytvorený dokumentom podpísaným bezpečnostným poradcom Bieleho domu Jakom Sullivanom 28. februára, teda štyri dni po začatí ruskej invázie na Ukrajinu.

Na reakcii na možnú ruskú inváziu na Ukrajinu predtým experti pracovali v zákulisí niekoľko mesiacov. Tento tím hral ústrednú úlohu pri príprave plánu rozsiahlych sankcií, posilňovaní vojenských jednotiek v krajinách NATO a vyzbrojovaní ukrajinskej armády.

Jedným z hlavných aspektov, ktorými sa Tiger Team zaoberá, je otázka, kde sa nachádza hranica, ktorá by mohla prinútiť Severoatlantickú alianciu použiť na Ukrajine vojenskú silu. Biden dal jasne najavo, že sa k takémuto kroku stavia veľmi zdržanlivo, pretože sa obáva, že priama konfrontácia s Ruskom by mohla viesť k tretej svetovej vojne.

Druhý odborný tím, ktorý bol tiež vytvorený na základe Sullivanovej internej správy z 28. februára, sa zaoberá možnosťami, ako môžu Spojené štáty v dôsledku Putinovej invázie zlepšiť svoje geopolitické postavenie v dlhodobom horizonte. V Bielom dome panuje presvedčenie, že Putin urobil obrovskú strategickú chybu, ktorá na dlhé roky zníži postavenie Ruska, ochromí jeho ekonomiku a odradí potenciálnych spojencov. Časť amerických predstaviteľov však upozorňuje, že na takéto závery môže ešte byť príliš skoro.

Bezprostredné obavy vzbudzuje otázka, aký by mohol byť Putinov ďalší krok.

Zdroje, na ktoré sa odkazuje NYT, sa domnievajú, že šanca, že sa Putin uchýli k odpáleniu jadrovej zbrane, je malá. Neustále ruské pripomienky, že Rusko má svoj jadrový arzenál pripravený a mohlo by ho použiť v reakcii na čokoľvek, čo vníma ako „existenčnú hrozbu“, ale uviedli Washington do stavu vysokej pohotovosti.

Jeden z amerických predstaviteľov povedal, že Biden naďalej pevne trvá na tom, že sa americké jednotky do bojov na Ukrajine nezapoja. Zdroj však poznamenal, že podľa Bidenovej administratívy by bolo chybou dôkladne neskúmať prípadné hranice, po ktorých prekročení by prezident zmenil svoj postoj, alebo sa nepripraviť na riešenie následkov použitia zbraní hromadného ničenia.

Vysoko postavený predstaviteľ Bidenovej administratívy uviedol, že akékoľvek použitie „malej“ taktickej jadrovej bomby Ruskom, napríklad vo vnútri Ukrajiny a nezamerané na člena NATO, by znamenalo, že na nezapojenie USA či NATO do vojny už nemožno stavať. Odmietol ale povedať, o akých reakciách sa diskutuje.

Zároveň povedal, že americké spravodajské služby a spravodajské služby ďalších krajín NATO nezaznamenali žiadne aktivity ruských vojenských predstaviteľov, ktoré by naznačovali prípravy na použitie jadrovej zbrane. Dodal však, že počas interných diskusií predstavitelia Bidenovej administratívy nabádali k opatrnosti, pretože v stávke je viac ako Ukrajina.