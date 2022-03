Heger: Zelenskyj vyzdvihol pomoc Slovenska

"Som rád, že vyzdvihol Slovenskú republiku medzi krajinami, ktoré výrazne pomáhajú Ukrajine, a ocenil naše aktivity,“ povedal Heger. No Zelenskyj viaceré členské štáty EÚ aj kritizoval, najviac si od neho vypočulo Maďarsko. Premiérovi Viktorovi Orbánovi povedal, že sa musí rozhodnúť na koho strane stojí.

"Viktor, vieš, čo sa deje v Mariupole?“ spýtal sa maďarského premiéra Zelenskyj. Mariupoľ už týždne obliehajú a ostreľujú ruskí vojaci. "Bola to úprimná atmosféra. A tak je to vždy,“ reagoval Hegera na to, akým spôsobom Zelenskyj hovoril o Maďarsku, ale aj o niektorých iných krajinách. "Chcem to oceniť. Sme úprimní a to nám pomáha udržať jednotu. Vieme si povedať aj ťažké veci, ale to nie je problém, aby sme naďale jbojovali proti ruskej agresii, a aby sme bojovali za mier,“ zdôraznil Heger.

"Európska rada žiada, aby Rusko okamžite zastavilo svoju vojenskú agresiu na území Ukrajiny, bezodkladne a bezpodmienečne stiahlo všetky ozbrojené sily a vojenské vybavenie z celého územia Ukrajiny a plne rešpektovalo územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Vzhľadom na deštrukciu a obrovské straty, ktoré Ukrajine spôsobuje vojenská agresia Ruska, je Európska únia odhodlaná poskytnúť ukrajinskej vláde podporu na zabezpečenie jej bezprostredných potrieb a po ukončení násilností zo strany Ruska aj pomoc pri obnove demokratickej Ukrajiny. Európska rada sa preto dohodla na vytvorení trustového fondu solidarity pre Ukrajinu a vyzýva svojich medzinárodných partnerov, aby sa doň zapojili a nabáda na bezodkladné začatie súvisiacich príprav,“ píše sa v dohodnutých záveroch z prvého dňa summitu.