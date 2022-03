Putin by mal z Ukrajiny odísť so cťou, vyzval Erdogan

„Putinovi by sme mali povedať, že by mal byť ten, kto urobí krok k mieru. Mali by sme sa snažiť o vyriešenie tohto konfliktu povzbudením na odchod so cťou,“ vyhlásil Erdogan pred novinármi na palube lietadla cestou z bruselského summitu NATO. Dodal, že o výsledkoch summitu plánuje hovoriť s Putinom i ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Turecko, ktoré má dobré vzťahy s Ukrajinou aj Ruskom, sa ponúklo na sprostredkovanie mierových rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom. Erdogan nedávno pozval prezidentov oboch krajín na rokovania na tureckom území.

Podľa Erdogana je stále možné, že sa Kyjev a Moskva dohodnú na kompromise, v rámci ktorého by sa Ukrajina vzdala ambícií vstúpiť do NATO a pristúpila na čiastočné odzbrojenie. Dodal však, že obe krajiny sa v doterajšom priebehu mierových rokovaní síce zhodnú v technických záležitostiach, avšak nie v územných otázkach, medzi ktoré patria aj Krym a Donbas.

V súvislosti so sankciami uvalenými na Rusko Erdogan vyhlásil, že Turecko už pre svoju závislosť od dodávok zemného plynu a ďalších komodít z Ruska „nemôže spraviť nič“, čím by zvýšilo tlak na Moskvu. Na juhu Turecka obe krajiny navyše spoločne budujú aj prvú tureckú jadrovú elektráreň, pripomína DPA.

