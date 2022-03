ONLINE: Boje o strategický Cherson. Ukrajina sa ho snaží získať späť

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 31. deň

6:30 Ukrajinská armáda sa snaží dobyť späť strategické mesto Cherson, ktoré ruské sily obsadili v počiatočnej fáze invázie. Podľa agentúr to v sobotu uviedol nemenovaný vysoký predstaviteľ amerického ministerstva obrany.

„Ukrajinci sa snažia získať späť Cherson,“ povedal podľa agentúry AFP činiteľ Pentagonu pod podmienkou zachovania anonymity. „Nemôžeme presne povedať, kto Cherson ovláda, ale faktom je, že už nie je pod takou pevnou ruskou kontrolou ako predtým,“ dodal s tým, že Cherson je preto opäť považovaný za „sporné územie“.

Cherson ležiaci pri ústí rieky Dneper je strategicky dôležitým prístavným mestom, pripomenul činiteľ. Ak by sa ho Ukrajincom podarilo zmocniť, skomplikovalo by to nielen ruský útok na neďaleké ďalšie veľké mesto Mykolajiv, ale aj prípadnú pozemnú ofenzívu na Odese. Podľa neho by dobytie Chersonu ukrajinskými vojskami znamenalo pre priebeh vojny na juhu Ukrajiny „významný posun“.

Cherson s 280-tisíc obyvateľmi obsadila ruská armáda začiatkom marca, pričom žiadne iné takto veľké mesto zatiaľ nedobyla. Pred desiatimi dňami Moskva oznámila, že kontroluje celú Chersonskú oblasť, kde žije asi milión ľudí.

Zástupca Pentagonu ďalej uviedol, že kvôli bojom južne od Mykolajiva je ruská armáda zablokovaná, a preto „bezprostredne nehrozí“ útok na Odesu. Činnosť zameranú na túto metropolu južnej Ukrajiny nevyvíja ani ruská flotila v Čiernom mori, dodal.

6:25 Ruský minister obrany Sergej Šojgu sa neobjavuje na verejnosti, pretože utrpel infarkt. Uviedol to poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Geraščenko na facebooku. Dodal, že Šojgu dostal infarkt po tom, keď ho ruský prezident Vladimír Putin tvrdo kritizoval za fiasko invázie na Ukrajinu. Teraz podľa neho Šojgu absolvuje rehabilitáciu vo vojenskej nemocnici.

Šojgu podľa BBC nevideli na verejnosti od 11. marca. Vo štvrtok sa v ruských médiách objavili zábery, na ktorých bol Šojgu vidieť na obrazovke, ktorú používal Putin pri virtuálnej porade ruskej bezpečnostnej rady. Špekuluje sa však o tom, že bol použitý ministrov starší záznam.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tento týždeň vysvetľoval Šojguovu mediálnu neprítomnosť tým, že minister obrany má veľa práce. „Minister obrany má teraz mnoho starostí. Prebieha špeciálna vojenská operácia. Nie je to čas na aktivitu v médiách,“ vyhlásil.