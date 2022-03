Tvrdý prístup. 10 bodov, ktorými chcú Poľsko, Česko a Slovinsko poraziť Rusko

Na serveri Politico to oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki. Podľa šéfa českej vlády Petra Fialu plán vychádza z rokovaní, ktoré šéfovia vlád Poľska, Česka a Slovinska viedli minulý týždeň s ukrajinskými vrcholnými predstaviteľmi v Kyjeve.

„Od zahájenia ruského plnohodnotného útoku na Ukrajinu ubehol mesiac. Západ odvtedy uvalil štyri balíky sankcií voči Rusku – a vojna aj tak pokračuje. Tieto opatrenia zjavne nestačia. Je potrebné urobiť viac, a to rýchlo,“ píše Morawiecki, ktorý v stĺpčeku pripomína svoju nedávnu cestu do Kyjeva spoločne s premiérom SR Petrom Fialom, slovinským ministerským predsedom Janezom Janšou a poľským vicepremiérom Jaroslawom Kaczyńskim.

Desaťbodový plán:

Odrezať všetky ruské banky od medzinárodného platobného systému SWIFT. V opačnom prípade sa ruská ekonomika v priebehu niekoľkých týždňov prispôsobí novým podmienkam. Zaviesť spoločnú azylovú politiku pre ruských vojakov, ktorí odmietajú slúžiť zločineckému režimu v Moskve. Úplne zastaviť ruskú propagandu v Európe. Sloboda slova neznamená právo klamať. Zablokovať ruské lode v našich prístavoch. Rovnaká blokáda musí byť zavedená pre cestnú dopravu do Ruska a z Ruska. Uvaliť sankcie nielen na oligarchov, ale na celé ich podnikateľské prostredie. Pozastaviť víza všetkým ruským občanom, ktorí chcú vstúpiť do EÚ. Ruskí občania musia chápať, že ponesú dôsledky tejto vojny. A dúfame, že sa k Putinovi obrátia chrbtom. Uvaliť sankcie na všetkých členov Putinovej strany Jednotné Rusko (pozn. sú ich približne dva milióny). Veľmi dobre vedia, čo sa deje na Ukrajine, a ich spoluúčasť je nespochybniteľná. Zaviesť úplný zákaz vývozu technológií do Ruska, ktoré možno použiť na vojnu. Rusko musíme vylúčiť zo všetkých medzinárodných organizácií. Nemôžeme sedieť za jedným stolom so zločincami.

Plán podľa českého premiéra Fialu ukazuje, akým smerom by EÚ mala ísť pri prijímaní ďalších sankcií proti Rusku. „Sú to body, ktoré používame pri rokovaní s našimi partnermi v snahe ich presvedčiť, čo by bolo účinné,“ povedal Fiala.

Západné krajiny podľa neho nesmú Rusku ustupovať, ale musia voči nemu prijať tvrdší postoj. Ukrajinské vedenie potom podľa premiéra potrebuje skutočnú podporu a má právo ju od EÚ očakávať.

Morawiecki v článku píše o nutnosti čo najrýchlejšieho prerušenia dodávok ropy, zemného plynu a uhlia do štátov dvadsaťsedmičky. Podľa Fialy je toto poľská interpretácia, medzi trojicou krajín panuje zhoda na desaťbodovom pláne, ako podporiť Ukrajinu a priniesť koniec vojny.

Ako ďalšie navrhujú zavedenie spoločnej azylovej politiky, ktorá by umožnila prijatie ruských vojakov, ktorí „odmietajú slúžiť zločineckému režimu v Moskve“. Fiala chce, aby mali perspektívu, kam ísť a neboli potrestaní putinovským Ruskom. Všetkým ostatným občanom Ruska by podľa nich mala EÚ prestať vydávať víza. Fiala pripomenul, že Česko už tento krok urobilo a ostatné krajiny sa k nemu pridávajú.

Ak by tieto opatrenia vojnu neukončili, musí podľa Morawieckého zájsť EÚ ešte ďalej, a to vyslaním mierových síl na Ukrajinu pod hlavičkou NATO alebo iných medzinárodných organizácií. „Skutočnosť, že má Rusko jadrový arzenál, nesmie byť výhovorkou pre pasivitu. Musíme si byť tejto hrozby vedomí, ale nesmie nás držať späť. Putin bude v opačnom prípade zachádzať stále ďalej,“ píše poľský premiér.