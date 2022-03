Odkaz pre Rusov od Britov: Stiahnite sa z Ukrajiny, stiahneme sankcie

Ak sa Rusko stiahne z Ukrajiny a nedopustí sa "žiadnej ďalšej agresie", je Británia pripravená zrušiť sankcie uvalené na ruských oligarchov, banky a podniky. Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová to povedala denníku Sunday Telegraph.

„Vieme, že Rusko podpísalo niekoľko dohôd, ktoré jednoducho nedodržiava,“ uviedla Trussová. „Tieto sankcie by sa mali zrušiť iba v prípade úplného prímeria a stiahnutia, ale aj po prijatí záväzku, že nedôjde k ďalšej agresii. A je tu tiež možnosť sankcie obnoviť, ak by v budúcnosti došlo k ďalšej agresii. To je skutočná páka, ktorú je možné podľa môjho názoru použiť,“ uviedla šéfka diplomacie.

Na britskom sankčnom zozname je už vyše 1 000 subjektov. Britská vláda uvádza, že doteraz uvalila sankcie na banky s celkovými aktívami 500 miliárd libier.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že v Rusku žiadni oligarchovia nie sú a zabavovanie majetku podnikateľov na Západe je porovnateľné s lúpežným prepadnutím na Divokom západe. Reagoval tak na prejav amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý povedal, že ruským oligarchom zobral všetko.

Naopak, turecký minister zahraničia Mevlüt Çavuşoğlu podľa stanice CNBC v sobotu uviedol, že ruskí oligarchovia sú v jeho krajine vítaní, či už ako turisti alebo ako investori. Jedinou podmienkou je, aby dodržiavali zákony. V Turecku pritom podľa médií kotvia dve jachty ruského miliardára Romana Abramoviča, ktorý je na britskom sankčnom zozname.