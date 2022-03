Blinken: USA nemajú stratégiu na zmenu režimu v Rusku ani nikde inde

„Nemáme stratégiu na zmenu režimu v Rusku ani kdekoľvek inde,“ uviedol Blinken na návšteve Izraela.

Americký prezident Joe Biden na záver svojho prejavu v sobotu vo Varšave predtým na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina povedal, že „tento muž nemôže zostať pri moci“, pripomína DPA.

Bidenove vyjadrenia vyvolali v Moskve pobúrenie a boli interpretované ako výrazný posun v americkej zahraničnej politike.

Čítajte viac Biden: Putin urobil na Ukrajine chybu, čaká nás ťažký a dlhý boj

„Myslím si, že prezident… chcel minulú noc povedať, že prezident Putin jednoducho nemôže byť splnomocnený viesť vojnu alebo zapojiť sa do agresie proti Ukrajine alebo komukoľvek inému,“ povedal Blinken v Jeruzaleme.

Šéf americkej diplomacie ďalej spresnil, že sa to nevzťahovalo na Putinove vládnutie v samotnom Rusku. „V tomto prípade, ako v každom prípade, je to na ľuďoch danej krajiny, je to na ruskom ľude,“ dodal podľa BBC Blinken.