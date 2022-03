Pohľad generála na Putinovu vojnu: Nemá víťazné riešenie

Ukrajina potrebuje vedieť, že v konflikte s Ruskom nie je sama. Zároveň vie, že NATO sa nemôže vojensky zapojiť do bojov proti Rusku, keďže výsledkom by bol omnoho rozsiahlejší konflikt. Pre TASR to uviedol bývalý náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky a bývalý predseda vojenského výboru NATO, armádny generál Petr Pavel v reakcii na minulotýždňový summit NATO v Bruseli. Dodal, že konflikt v súčasnosti nemá žiadne víťazné riešenie, aspoň nie pre Rusko.