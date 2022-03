Stretnutie Putin - Zelenskyj? Podľa Lavrova až na konci

Schôdzka prezidentov Ruska a Ukrajiny Vladimíra Putina a Volodymyra Zelenského bude potrebná až keď bude jasné riešenie všetkých kľúčových otázok, uviedol šéf ruskej diplomacie Lavrov v rozhovore so srbskými médiami podľa agentúry TASS.

„Rozhovory teraz budú pokračovať doslova dnes či zajtra v Istanbule, už v osobnom kontakte po celej sérii videokonferencií. Máme záujem na tom, aby tieto rozhovory boli korunované výsledkom,“ povedal Lavrov.

Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba tvrdí, že sa rozhovory zasekli na otázkach, ku ktorých riešeniam nemajú vyjednávači mandát, a preto je nutná schôdzka hláv štátov, aby vyriešili hlavné problémy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľnom rozhovore s ruskými novinármi dal opäť najavo pripravenosť stretnúť sa čo najskôr so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v záujme rýchleho ukončenia vojny. Kyjev je podľa Zelenského pripravený rokovať aj o neutrálnom a bezjadrovom postavení krajiny za podmienky skutočných bezpečnostných zá­ruk.

„Hlavné je teraz prestať pritakávať Ukajincom, ktorí chcú len vytvoriť zdanie rozhovorov a riešení. V tom sú veľmi úspešní, keď sabotovali minské dohody hneď od ich uzavretia vo februári 2015 a nakoniec vyhlásili, že ich nebudú plniť,“ vyhlásil ruský minister.

Dodal, že Rusi vraj dobre poznajú ukrajinské schopnosti „imitovať“ vyjednávanie, ale v tomto prípade Kyjev neuspeje. „Nutný je výsledok na záver rozhovorov, ktorý spečatia prezidenti,“ zdôraznil Lavrov.

Moskva je podľa neho ochotná uvažovať o rôznych miestach na konanie rozhovorov, a to vrátane Belehradu. Ukrajinský prezident Zelenskyj zdôraznil, že prípadnú dohodu by schvaľovali Ukrajinci v referende, ktoré by sa mohlo uskutočniť jedine po stiahnutí cudzích vojsk z krajiny.

Zelenskyj súčasne pripustil, že nemožno Rusko prinútiť, aby sa stiahlo zo všetkých ukrajinských území, vrátane Donbasu a anektovaného Krymu. Uvedomuje si vraj, že „to by viedlo k tretej svetovej vojne“. Preto je ochotný pristúpiť na kompromis, aby sa ruské vojská vrátili do pozícií, v akých boli pred inváziou z 24. februára.

Rusko útokom na Ukrajinu z 24. februára rozpútalo najväčší pozemný konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. Konflikt si podľa odhadov už vyžiadal tisíce životov, vojakov aj civilistov, a to vrátane desiatok detí.