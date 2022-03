Ruská Novaja gazeta končí, kým sa neskončí 'špeciálna operácia' na Ukrajine

Ruský denník Novaja gazeta, ktorého šéfredaktor Dmitrij Muratov bol ocenený Nobelovou cenou za mier, oznámil, že po ďalšej úradnej výstrahe prerušuje svoju prácu, a to až do ukončenia "špeciálnej operácie" na Ukrajine.

Takto Rusko oficiálne označuje vojnu, ktorú rozpútalo proti Ukrajine 24. februára. Muratov sa v nedeľu osobne nezúčastnil na rozhovore, ktorý poskytol ruským novinárom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zaslal však otázky, ktoré zazneli v zázname interview.

„Dostali sme ešte jedno varovanie od Roskomnadzoru. Pozastavujeme vydávanie novín na internete, na sociálnych sieťach a na papieri – do ukončenia ‚špeciálnej operácie na území Ukrajiny‘,“ píše redakcia na svojom webe.

Hovorkyňa uviedla, že redakcia ani nevie, kvôli čomu ju cenzúrny úrad varoval. „Nevieme. Dokonca sme ešte nedostali do rúk prvé varovanie. Preto nevieme, čo sa tam hovorí. Odoslali správu o výstrahe do médií, ale nám nič neposlali, do rúk sme nič nedostali,“ povedala Nadežda Prusenkovová podľa BBC.

V predvečer ruského útoku na Ukrajinu komentátorka denníka varovala, že prvou obeťou vojny sa stanú pozostatky slobody v Rusku.

Novaja Gazeta, ktorú v roku 1993 Muratov spoluzakladal, je jedným z posledných nezávislých médií v Rusku. Noviny sú známe hlavne pre svoje vyšetrovanie korupcie alebo porušovanie ľudských práv v Čečensku. Pre denník pracovala aj uznávaná novinárka Anna Politkovská, ktorá bola v Moskve zavraždená v roku 2006, práve v deň narodenín ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Na začiatku marca ruskí zákonodarcovia schválili zavedenie trestnej zodpovednosti za publikáciu toho, čo štátna moc v Rusku označí za dezinformácie a lživé správy o ruskej armáde, za diskreditáciu ozbrojených síl a za výzvy na sankcie, a to s možným odňatím slobody až na 15 rokov.

Novaja gazeta potom zo svojich stránok a sociálnych sietí odstraňuje príspevky na tieto témy. „Nie je pochýb o tom, že táto hrozba bude realizovaná. Nemáme právo riskovať slobodu našich pracovníkov,“ uviedol denník s tým, že naďalej bude informovať o dôsledkoch, ktorým Rusko čelí: rozvíjajúcej sa hospodárskej kríze, klesajúcej životnej úrovni, problémoch s prístupom k zahraničným liekom a technológiám, prenasledovanie disidentov či protivojnových prejavoch.

Muratov minulý týždeň uviedol, že sa chystá vydražiť svoju medailu Nobelovej ceny za mier, ktorú získal v minulom roku, a výťažok venovať ukrajinským utečencom. Rusko okrem poskytnutia pomoci utečencom musí podľa novinárov bez ďalších prieťahov prerušiť boje, zabezpečiť fungovanie humanitárnych koridorov, výmenu zajatcov a prevoz tiel padlých.

Muratov už predtým väčšiu časť finančnej odmeny, ktorú dostal spoločne s ocenením, rozdal rôznym charitám. Stanica Rádio Sloboda v decembri informovala, že Muratov sa zriekol v prospech dobročinných nadácií 30 miliónov rubľov z celkovej sumy asi 40,2 milióna rubľov.