ONLINE: Rusi sú stále silní, Zelenskyj žiada zbrane a ropné embargo

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada od Západu dodávky zbraní a sprísnenie sankcií, vrátane ropného embarga. Ak sú sankcie slabé, vytvára to u Rusov nebezpečnú ilúziu, že môžu pokračovať v tom, čo robia, tvrdí.

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 34. deň

Zelenskyj žiada sprísnenie sankcií vrátane ropného embarga mier-ukrajine-2 VIDEO: Najhrozivejšie chemické zbrane. Najhrozivejšie chemické zbrane Video vzniklo v spolupráci s Mall.tv.

5:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hodnotí celkovú situáciu na Ukrajine aj napriek čiastkovým úspechom ukrajinskej armády z posledných dní ako napätú. Podľa agentúry DPA to hlava štátu v noci na utorok povedala vo svojom pravidelnom videoposolstve. Ukrajinskí obrancovia podľa Zelenského dokázali vytlačiť ruské jednotky z mesta Irpiň neďaleko Kyjeva, boje tam aj v ďalších častiach krajiny však pokračujú.

Ruské vojská držia sever Kyjevskej oblasti pod svojou kontrolou a majú naďalej k dispozícii zdroje a sily, uviedol Zelenskyj. Podľa neho sa teraz snažia preskupiť zničené jednotky. Situácia zostáva „veľmi obtiažna“ aj v Černihive, Sumách, Charkove, Donbase a na juhu Ukrajiny, dodal.

Zelenskyj znovu vyzval na sprísnenie sankcií proti Rusku. V súvislosti s možnosťou uvalenia embarga na dodávky ruskej ropy, o ktorom sa v Európskej únii diskutuje, uviedol, že existuje mnoho náznakov, že také sprísnenie by nastalo iba v prípade, že Moskva použije na Ukrajine chemické zbrane.

„To sa jednoducho nedá popísať slovami. Len sa zamyslite – kam to všetko dospelo! Čakať na chemické zbrane (…) Nezaslúži si všetko, čo ruská armáda spáchala predtým, ropné embargo?“ citovala Zelenského agentúra Interfax-Ukrajina.

„Ak sú sankčné balíky prislabé alebo nefungujú dostatočne dôrazne, ak sa dajú obísť, vytvára to pre ruské vedenie nebezpečnú ilúziu, že by mohli pokračovať v tom, čo robia teraz,“ varoval Zelenskyj.

„Ukrajinci za to platia svojimi životmi. Tisíckami životov,“ povedal. Ak by boli prísne preventívne sankcie voči Moskve prijaté skôr, mohlo to podľa jeho slov odvrátiť inváziu.

Prezident dodal, že „Ukrajinci by nemali zomierať len preto, že niekto nevie nájsť dostatok odvahy dodať Ukrajine potrebné zbrane“. „Strach z vás vždy robí komplicov,“ povedal podľa denníka The Guardian.

„Ak sa niekto bojí Ruska, ak sa obáva prijatia nevyhnutných rozhodnutí, ktoré sú pre nás dôležité – najmä dodania lietadiel, tankov, potrebného delostrelectva a granátov, potom sa títo ľudia stávajú spoluzodpovednými za katastrofu, ktorú ruskí vojaci páchajú v našej krajine,“ kritizoval. „Pretože ak môžete zachrániť (životy), potom ich zachrániť musíte,“ dodal.

5:25 Do bojov na východnú Ukrajinu boli vyslaní žoldnieri z ruskej polovojenskej organizácie známej ako Wagnerova skupina. V pondelok to uviedlo britské ministerstvo obrany. TASR informuje na základe správ denníka The Guardian a stanice Sky News.

„Očakáva sa, že nasadia viac ako 1000 žoldnierov vrátane vysokopostavených lídrov tejto organizácie, s cieľom vykonávať bojové operácie,“ uviedol rezort obrany Spojeného kráľovstva na sociálnej sieti Twitter.

„V dôsledku ťažkých strát a do značnej miery nepostupujúcej invázie bolo Rusko s vysokou pravdepodobnosťou nútené členov Wagnerovej skupiny presunúť na Ukrajinu na úkor operácií v Afrike a Sýrii,“ uviedlo ministerstvo v Londýne.

Na začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajinu noviny The Times priniesli správu, že do Kyjeva bolo vyslaných viac ako 400 žoldnierov z Wagnerovej skupiny s cieľom zavraždiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Americké Centrum strategických a medzinárodných štúdií (CSIS) približuje, že hoci je Wagnerova skupina súkromnou organizáciou, jej manažment aj operácie sú „hlboko prepojené“ s ruskou armádou aj spravodajskými službami.

Za posledných sedem rokov uzavrelo údajne najmenej jeden kontrakt na nasadenie do bojov v Sýrii, Líbyi či v Stredoafrickej republike do 10 000 členov Wagnerovej skupiny.

Sankcie, ktoré Británia minulý týždeň uvalila na ruských jednotlivcov a organizácie v súvislosti s ruskou ofenzívou na Ukrajine, sa dotkli i Wagnerovej skupiny, pripomína agentúra AFP.